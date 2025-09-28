Language
    हरियाणा में मिलावटखोरों के खिलाफ CM फ्लाइंग की कार्रवाई, किराना दुकान पर छापा; लाइसेंस न होने पर चालान

    By Vishnu kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:04 PM (IST)

    रतिया में सीएम फ्लाइंग टीम ने एक किराना स्टोर पर छापा मारा जहाँ एक्सपायरी सामान बेचने की शिकायत मिली थी। जांच में कोई एक्सपायरी सामान नहीं मिला लेकिन कुट्टू के आटे के नमूने जांच के लिए भेजे गए। दुकान मालिक के पास लाइसेंस न होने पर चालान किया गया। अधिकारियों ने संदिग्ध सामान की सूचना देने का आग्रह किया।

    एक्सपायरी सामान बेचने की शिकायत पर सीएम फ्लाइंग की टीम की कार्रवाई

    संवाद सूत्र, रतिया। शहर के मेन बाजार में स्थित एक किराना स्टोर पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा। यह कार्रवाई दुकान मालिक के खिलाफ एक्सपायरी सामान बेचने की शिकायत मिलने के आधार पर की गई थी।

    सीएम फ्लाइंग हिसार के सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह और जिला खाद्य निरीक्षक डॉ. गौरव कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने दुकान की पूरी जांच-पड़ताल की। अधिकारियों ने बताया कि छापामारी के दौरान दुकान में कोई भी एक्सपायरी सामान नहीं मिला। हालांकि नवरात्रे के अवसर पर प्रयोग होने वाले कुटू के आटे और अन्य सामग्री के दो सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है।

    टीम ने यह भी पाया कि दुकान मालिक के पास विभाग का आवश्यक लाइसेंस नहीं था। इसी कारण संबंधित दुकानदार के खिलाफ चालान काटा गया और उसे जल्द से जल्द लाइसेंस बनवाने की चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि दुकान पर एक्सपायरी सामान बेचा जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इस कार्रवाई को लेकर चर्चा भी की।

    अधिकारियों ने साफ किया कि फिलहाल कोई भी एक्सपायरी सामग्री दुकान से बरामद नहीं हुई है और जांच के लिए लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। अधिकारियों ने व्यापारियों और ग्राहकों को यह संदेश भी दिया कि वे किसी भी संदिग्ध सामान की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।