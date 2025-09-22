Language
    Haryana Weather: फिर बढ़ा पारा... दोपहर को गर्मी ने किया बेहाल; पढ़े लेटेस्ट वेदर अपडेट

    By Vinod Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:01 AM (IST)

    फतेहाबाद में मानसून की वापसी के साथ ही तापमान में वृद्धि होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। किसान फसलों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि की संभावना जताई है। अत्यधिक गर्मी के कारण शहर में बिजली की खपत बढ़ गई है जिसके चलते कुछ क्षेत्रों में बिजली कटौती भी की जाएगी।

    मानसून की वापसी के साथ ही तापमान भी बढ़ना शुरू हो गया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। जिले में मानसून की वापसी के साथ ही तापमान भी बढ़ना शुरू हो गया है। जिससे आमजनों की परेशानी फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। सबसे अधिक परेशान किसान नजर आ रहे है। खेतों में पहले ही फसलें अच्छी नहीं है और अब फिर तापमान परेशान कर रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों की माने तो अगले कुछ दिनों तक यह तापमान और बढ़ सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया है कि जिले से मानसून की वापसी हो गई है और अगले कुछ दिनों तक तापमान ऐसा ही बढ़ता जाएगा। किसानों का कहना है कि इस समय नरमा चुगाई का कार्य चल रहा है और धान की कटाई भी जल्द ही शुरू होने वाली है। अचानक बढ़ी गर्मी ने उनके काम को प्रभावित किया है।इस बार जिले में बारिश औसतन से 120 प्रतिशत अधिक हुई है, जिससे खेतों में नमी अधिक रही। हालांकि, अधिक बरसात और उमस के कारण फसल की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही है।

    धान की फसल तो ठीक है, लेकिन नरमा व कपास की 70 प्रतिशत फसल पहले ही खराब हो चुकी है। जिन खेतों में पानी भर गया था वहां धान की फसल भी प्रभावित हुई है।आज शहर में चार घंटे बंद रहेगी बिजलीगर्मी बढ़ने के साथ ही अब बिजली की खपत भी एकाएक बढ़ गई है। पहले एसी बंद हो गए थे, लेकिन अब आन होने के कारण बिजली भी बार-बार जा रही है। ऐसे में 22 सितंबर यानी आज सोमवार शहर में 9 से 1 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

    जिसमें 33 केवी सब स्टेशन में नए ट्रांसफार्मर का लोड डिवाइड किया जाएगा। जिस पर समय लगेगा। इस कारण माडल टाउन, योग नगर, भाटिया कालोनी, बीघड़ रोड, हिसार रोड, तहसील चौक, चार मरला कालोनी, जवाहर चौक, सिरसा रोड, रतिया चुंगी, एसबीआइ रोड की सप्लाई बंद रहेगी। माना जा रहा है कि लघु सचिवालय को छोड़कर अन्य जगह बिजली बंद ही रहेगी।गर्मी से बचने के लिए ये करेंकिसान दोपहर 12 से दो बजे तक खेतों में काम ना करें।अगर काम करना पड़े तो सिर पर कपड़ा अवश्य ले।

    पानी बार-बार ले ताकि पसीना आने के बाद पानी की कमी ना रहे।दिन में एक बार नींबू पानी अवश्य पीये।-बीमार होने पर चिकित्सकों से संपर्क करें।

    मानसून की वापसी हो गई है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होती रहेगी। ऐसे में किसान दोपहर के समय काम ना करें। अगर करना पड़े तो सिर पर कपड़ा अवश्य रखे ताकि सीधी सूरज की किरण ना पड़े। -डॉ. मदन खिचड़, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक हिसार।