Haryana Weather: फिर बढ़ा पारा... दोपहर को गर्मी ने किया बेहाल; पढ़े लेटेस्ट वेदर अपडेट

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। जिले में मानसून की वापसी के साथ ही तापमान भी बढ़ना शुरू हो गया है। जिससे आमजनों की परेशानी फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। सबसे अधिक परेशान किसान नजर आ रहे है। खेतों में पहले ही फसलें अच्छी नहीं है और अब फिर तापमान परेशान कर रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों की माने तो अगले कुछ दिनों तक यह तापमान और बढ़ सकता है।

मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया है कि जिले से मानसून की वापसी हो गई है और अगले कुछ दिनों तक तापमान ऐसा ही बढ़ता जाएगा। किसानों का कहना है कि इस समय नरमा चुगाई का कार्य चल रहा है और धान की कटाई भी जल्द ही शुरू होने वाली है। अचानक बढ़ी गर्मी ने उनके काम को प्रभावित किया है।इस बार जिले में बारिश औसतन से 120 प्रतिशत अधिक हुई है, जिससे खेतों में नमी अधिक रही। हालांकि, अधिक बरसात और उमस के कारण फसल की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही है।

धान की फसल तो ठीक है, लेकिन नरमा व कपास की 70 प्रतिशत फसल पहले ही खराब हो चुकी है। जिन खेतों में पानी भर गया था वहां धान की फसल भी प्रभावित हुई है।आज शहर में चार घंटे बंद रहेगी बिजलीगर्मी बढ़ने के साथ ही अब बिजली की खपत भी एकाएक बढ़ गई है। पहले एसी बंद हो गए थे, लेकिन अब आन होने के कारण बिजली भी बार-बार जा रही है। ऐसे में 22 सितंबर यानी आज सोमवार शहर में 9 से 1 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

जिसमें 33 केवी सब स्टेशन में नए ट्रांसफार्मर का लोड डिवाइड किया जाएगा। जिस पर समय लगेगा। इस कारण माडल टाउन, योग नगर, भाटिया कालोनी, बीघड़ रोड, हिसार रोड, तहसील चौक, चार मरला कालोनी, जवाहर चौक, सिरसा रोड, रतिया चुंगी, एसबीआइ रोड की सप्लाई बंद रहेगी। माना जा रहा है कि लघु सचिवालय को छोड़कर अन्य जगह बिजली बंद ही रहेगी।गर्मी से बचने के लिए ये करेंकिसान दोपहर 12 से दो बजे तक खेतों में काम ना करें।अगर काम करना पड़े तो सिर पर कपड़ा अवश्य ले।