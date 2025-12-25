फतेहाबाद: रात्रि प्रवास में ग्रामीणों ने उठाई सड़क और पेंशन की समस्याएं, सड़कों पर सफेद पट्टी न होने का उठा मुद्दा

संवाद सूत्र, जागरण, कुलां। रात्रि प्रवास योजना के तहत बुधवार को उपायुक्त डा. विवेक भारती और पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने गांव गुल्लरवाला में रात्रि प्रवास कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। चौपाल पर पहुंचे अधिकारियों के समक्ष ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखीं, जिन पर डीसी ने मौके पर ही संबंधित विभागों को समाधान के निर्देश दिए।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण रामनिवास ने जाखल-भूना रोड पर सफेद पट्टी न होने की शिकायत रखी। इस पर उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को दो दिन में सड़क मार्किंग कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घने कोहरे में यह सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है, इसलिए इसे प्राथमिकता पर पूरा किया जाए।

ग्रामीण संतोष देवी और कृष्ण कुमार ने राशन कार्ड से नाम कटने और नए कार्ड न बनने की समस्या बताई। डीसी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही मामलों की जांच कर समाधान के आदेश दिए। वहीं ओमप्रकाश ने वृद्धावस्था पेंशन न मिलने की शिकायत रखी, जिस पर सामाजिक न्याय विभाग को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बिजली आपूर्ति को लेकर सुरेश और राजेश ने बार-बार ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की समस्या उठाई। उपायुक्त ने बिजली निगम के अधिकारियों को गांव में जांच कर सुधार कार्य करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शांता देवी ने गांव में डिस्पेंसरी न होने की बात रखी, जिस पर डीसी ने स्वास्थ्य विभाग को विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने के आदेश दिए।

ग्राम सरपंच कमलदीप ने गांव की सामूहिक समस्याएं रखते हुए पेयजल की पुरानी पाइप लाइनों को बदलने, बस सेवा शुरू करने, खेल मैदान में एथलेटिक्स ट्रैक, युवाओं के लिए जिम, डिस्पेंसरी खोलने और तालाब के नवीनीकरण की मांग रखी। उपायुक्त ने जन स्वास्थ्य, परिवहन, खेल, स्वास्थ्य, आयुष व पंचायत विभाग को सभी कार्य प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए।

इस दौरान उपायुक्त ने किसानों से एग्री स्टैक योजना के तहत आईडी बनवाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि रात्रि प्रवास कार्यक्रम का उद्देश्य गांव में रहकर जनता की बात सुनना और समाधान सुनिश्चित करना है।