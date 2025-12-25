Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फतेहाबाद: रात्रि प्रवास में ग्रामीणों ने उठाई सड़क और पेंशन की समस्याएं, सड़कों पर सफेद पट्टी न होने का उठा मुद्दा

    By Vishnu Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:29 PM (IST)

    हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव गुल्लरवाला में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने रात्रि प्रवास के दौरान ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने सड़क, राशन क ...और पढ़ें

    Hero Image

    रात्रि प्रवास में ग्रामीणों ने उठाई सड़क और पेंशन की समस्याएं (अधिकारी फोटो)


    संवाद सूत्र, जागरण, कुलां। रात्रि प्रवास योजना के तहत बुधवार को उपायुक्त डा. विवेक भारती और पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने गांव गुल्लरवाला में रात्रि प्रवास कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। चौपाल पर पहुंचे अधिकारियों के समक्ष ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखीं, जिन पर डीसी ने मौके पर ही संबंधित विभागों को समाधान के निर्देश दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण रामनिवास ने जाखल-भूना रोड पर सफेद पट्टी न होने की शिकायत रखी। इस पर उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को दो दिन में सड़क मार्किंग कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घने कोहरे में यह सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है, इसलिए इसे प्राथमिकता पर पूरा किया जाए।

    ग्रामीण संतोष देवी और कृष्ण कुमार ने राशन कार्ड से नाम कटने और नए कार्ड न बनने की समस्या बताई। डीसी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही मामलों की जांच कर समाधान के आदेश दिए। वहीं ओमप्रकाश ने वृद्धावस्था पेंशन न मिलने की शिकायत रखी, जिस पर सामाजिक न्याय विभाग को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

    बिजली आपूर्ति को लेकर सुरेश और राजेश ने बार-बार ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की समस्या उठाई। उपायुक्त ने बिजली निगम के अधिकारियों को गांव में जांच कर सुधार कार्य करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शांता देवी ने गांव में डिस्पेंसरी न होने की बात रखी, जिस पर डीसी ने स्वास्थ्य विभाग को विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने के आदेश दिए।

    ग्राम सरपंच कमलदीप ने गांव की सामूहिक समस्याएं रखते हुए पेयजल की पुरानी पाइप लाइनों को बदलने, बस सेवा शुरू करने, खेल मैदान में एथलेटिक्स ट्रैक, युवाओं के लिए जिम, डिस्पेंसरी खोलने और तालाब के नवीनीकरण की मांग रखी। उपायुक्त ने जन स्वास्थ्य, परिवहन, खेल, स्वास्थ्य, आयुष व पंचायत विभाग को सभी कार्य प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए।

    इस दौरान उपायुक्त ने किसानों से एग्री स्टैक योजना के तहत आईडी बनवाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि रात्रि प्रवास कार्यक्रम का उद्देश्य गांव में रहकर जनता की बात सुनना और समाधान सुनिश्चित करना है।

    कार्यक्रम में एसपी सिद्धांत जैन, एडीसी अनुराग ढालिया, एसडीएम आकाश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व पंचायत सदस्य उपस्थित रहे।