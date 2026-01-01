Language
    फतेहाबाद में नववर्ष पर रेडक्रास ने युवाओं को दिलाई नशा मुक्ति की शपथ

    By Vishnu Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:57 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। नववर्ष के उपलक्ष्य में जिला रेडक्रास सोसायटी द्वारा वीरवार को स्थानीय पटवार भवन में नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण लेने आए विद्यार्थियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराना और समाज में नशा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए जागरूकता फैलाना रहा।

    शिविर के दौरान जिला प्रशिक्षण अधिकारी दलबीर सिंह ने नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ-साथ परिवार और समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं नशा न करने और अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।

    पुलिस विभाग से सुंदर मुसाफिर ने नशा करने और नशे की तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ होने वाली सख्त कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी।

    उन्होंने कहा कि नशा बेचने वालों के लिए कानून में कड़े प्रावधान हैं और ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को नशा न करने की शपथ दिलाई गई। उन्होंने संकल्प लिया कि वे न तो स्वयं नशा करेंगे और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को नशे की लत लगने देंगे तथा अपने गांव और मोहल्लों में नशा मुक्ति के लिए जनजागरण करेंगे।

    शिविर में उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने के उपाय भी बताए गए। वक्ताओं ने बताया कि मानसिक तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन और योग को अपनाया जा सकता है। साथ ही मादक पदार्थों के उत्पादन और तस्करी से जुड़े लोगों से यह अवैध कार्य छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील की गई। कार्यक्रम में जिला रेडक्रास सोसायटी के उपाधीक्षक सुरेंद्र कुमार, सुनील भाटिया, अंजू रानी, मुकेश बंसल, कृष्ण कुक्कड़ सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।