रील बनाते समय हो जाएं सावधान! हरियाणा में सोशल मीडिया पर नहीं चलेगा अपराध का ग्लैमर, 596 युवाओं को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अपराध का प्रचार-प्रसार करने वालों के खिलाफ सख्त मोर्चा खोल दिया है। साइबर अभियान के तहत पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर हथियार लहराकर फोटो या वीडियो नहीं डाल सकते। अगर कोई डालता है तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

सीआइए उपनिरीक्षक वेदपाल और साइबर टीम प्रभारी अशोक कुमार की अगुवाई में पुलिस ने अब तक आइटी एक्ट की धारा 79(3)(बी) के तहत 256 आपराधिक अकाउंट्स को बंद कराया है।

इन खातों को फालो करने वाले 596 युवाओं की पहचान कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से समझाया गया। युवाओं को लिखित चेतावनी देकर यह संदेश दिया गया कि भविष्य में ऐसे खातों से दूरी बनाए रखें।

पहले ऐसे नहीं होता था। एसपी ने सख्त आदेश दिए है कि सोशल मीडिया पर इस तरह का कोई प्रचार करें तो उस पर सख्त कार्रवाई करे।

‘कूल’ दिखने के चक्कर में बर्बाद न करें करियर

पुलििस ने युवाओं को आगाह करते हुए कहा कि गैंगस्टर संस्कृति या अपराध से जुड़े कंटेंट को लाइक करना, शेयर करना या फालो करना आपके डिजिटल इतिहास का हिस्सा बन जाता है।