    रील बनाते समय हो जाएं सावधान! हरियाणा में सोशल मीडिया पर नहीं चलेगा अपराध का ग्लैमर, 596 युवाओं को नोटिस जारी

    By Vinod Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:38 PM (IST)

    फतेहाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर अपराध फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने 256 से अधिक आपराधिक अकाउंट्स को बंद कर दिया है और युवाओं को चेतावनी दी है कि वे गैंगस्टर संस्कृति से दूर रहें। अभिभावकों को बच्चों के सोशल मीडिया व्यवहार पर नजर रखने की सलाह दी गई है। पुलिस जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को सही दिशा देने का प्रयास कर रही है।

    इंटरनेट मीडिया पर अपराध का ग्लैमर नहीं चलेगा, 256 अकाउंट बंद (File Photo)

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अपराध का प्रचार-प्रसार करने वालों के खिलाफ सख्त मोर्चा खोल दिया है। साइबर अभियान के तहत पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर हथियार लहराकर फोटो या वीडियो नहीं डाल सकते। अगर कोई डालता है तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

    सीआइए उपनिरीक्षक वेदपाल और साइबर टीम प्रभारी अशोक कुमार की अगुवाई में पुलिस ने अब तक आइटी एक्ट की धारा 79(3)(बी) के तहत 256 आपराधिक अकाउंट्स को बंद कराया है।

    इन खातों को फालो करने वाले 596 युवाओं की पहचान कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से समझाया गया। युवाओं को लिखित चेतावनी देकर यह संदेश दिया गया कि भविष्य में ऐसे खातों से दूरी बनाए रखें।

    पहले ऐसे नहीं होता था। एसपी ने सख्त आदेश दिए है कि सोशल मीडिया पर इस तरह का कोई प्रचार करें तो उस पर सख्त कार्रवाई करे।

    ‘कूल’ दिखने के चक्कर में बर्बाद न करें करियर

    पुलििस ने युवाओं को आगाह करते हुए कहा कि गैंगस्टर संस्कृति या अपराध से जुड़े कंटेंट को लाइक करना, शेयर करना या फालो करना आपके डिजिटल इतिहास का हिस्सा बन जाता है।

    यह रिकॉर्ड आगे चलकर सरकारी नौकरी, पासपोर्ट, वीजा और पुलिस वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रियाओं में बड़ी बाधा बन सकता है। युवाओं से अपील की कूल दिखने के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो।

    ये रखें सावधानी

    • अभिभावक बच्चों के सोशल मीडिया व्यवहार पर नजर रखें और संवाद बनाए रखें।
    • किसी भी वीडियो, स्टेटस या पोस्ट को शेयर करने से पहले सोचें।
    • किसी भी संदिग्ध सोशल मीडिया गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाना या साइबर सेल को दें।
    • पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

    केवल अपराध पर सख्ती ही नहीं, बल्कि युवाओं को सही दिशा देना भी उनका दायित्व है। इसी उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। युवाओं से अपील है कि वो सावधानी रखे। अगर किसी के साथ गलत होता है तो इसकी सूचना पुलिस को दे। -सिद्धांत जैन, एसपी फतेहाबाद।