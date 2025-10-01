Language
    274 अपराधी गिरफ्तार... एक्शन में फतेहाबाद पुलिस; नशा तस्कर-साइबर ठग और शराब माफिया पर कसा शिकंजा

    By Vinod Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:36 PM (IST)

    फतेहाबाद पुलिस ने सितंबर में विशेष अभियान चलाकर 274 अपराधियों को पकड़ा जिनमें नशा तस्कर साइबर ठग और भगोड़े शामिल थे। पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और अवैध हथियार जब्त किए। गैंगस्टर कल्चर फैलाने वाले 256 अकाउंट बंद कराए गए। चोरी और साइबर अपराध के मामलों में भी कई गिरफ्तारियां हुईं। पुलिस अधीक्षक ने जिले को अपराध मुक्त करने की प्रतिबद्धता जताई।

    Hero Image
    नशा तस्कर, साइबर ठग और शराब माफिया पर शिकंजा, 274 अपराधी गिरफ्तार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। सितंबर माह में जिला पुलिस चलाए गए चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 274 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें नशा तस्कर, साइबर ठग, अवैध हथियारधारी, शराब माफिया, स्नैचर, सट्टेबाज और वर्षों से फरार उद्घोषित अपराधी शामिल हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत 26 मामलों में 42 तस्करों को पकड़ा गया और भारी मात्रा में हेरोइन, गांजा, चूरा पोस्त, कोकीन, अफीम और 1.37 लाख नशीली गोलियां जब्त की गईं।

    इंटरनेट मीडिया पर गैंगस्टर कल्चर फैलाने वालों के 256 अकाउंट बंद कराए गए और हथियार लहराने वाले 6 आरोपित पकड़े गए। 14 मामलों में शराब माफिया पर शिकंजा कसते हुए 120 देशी, 301 हथकढ़ व 36 अंग्रेजी शराब की बोतलें व 350 लीटर लाहन बरामद की गई।

    चोरी-स्नेचिंग के 65 मामलों में 123 आरोपित पकड़े गए और 61.32 लाख की संपत्ति बरामद हुई। साइबर अपराध में 39 आरोपित गिरफ्तार हुए जिनसे नकदी, लैपटॉप व मोबाइल मिले। पुलिस ने 50 वांछित अपराधियों को काबू किया, जिनमें 18 पीओ और 32 बेल जंपर शामिल रहे।

    नशा तस्करी में ये किया बरामद

    26 मामले दर्ज।

    42 तस्करों गिरफ्तार।

    346.8 ग्राम हेरोइन।

    75.925 किलो चूरापोस्त।

    21.130 किलो गांजा।

    9.72 ग्राम कोकीन।

    283 ग्राम अफीम।

    1,37,400 नशीली गोलियां।

    सितंबर महीने में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

    इंटरनेट मीडिया के जरिए युवाओं को गुमराह करने और गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देने वालों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा। आइटी एक्ट के तहत पुलिस ने 256 भ्रामक व भड़काऊ अकाउंट बंद कराए और 596 फॉलोअर्स को नोटिस जारी कर ऐसे अकाउंट अनफालो करने के निर्देश दिए।

    अवैध हथियार में 6 मुकदमों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 6 पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए। साइइबर अपराधियों पर कार्रवाई में भी फतेहाबाद पुलिस ने 18 मामलों में 39 आरोपितों को पकड़ा गया। उनके कब्जे से 50,405 नकद, 31 मोबाइल फोन और 4 लैपटॉप बरामद किए गए।

    जिला को अपराध और नशे से पूरी तरह मुक्त करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस नियमित गश्त, तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचनाओं के आधार पर लगातार कार्रवाई कर रही है। आमजन से अपील की कि यदि किसी को कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। -सिद्धांत जैन, एसपी।