    फतेहाबाद के तोहाना बस स्टैंड पर हरियाणी को बढ़ावा, पौधारोपण कराते हुए दिया खास संदेश

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:00 PM (IST)

    तोहाना में लोक निर्माण विभाग के उपमंडल अधिकारी विजय शर्मा ने नए बस स्टैंड पर पौधारोपण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को पौधा लगाना चाहिए। पौधे ऑक्सीजन देते हैं प्रदूषण कम करते हैं और भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड को हरा-भरा बनाने के लिए कई तरह के पौधे लगाए जा रहे हैं।

    नवनिर्मित बस स्टैंड परिसर में पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश (File Photo)

    संवाद सहयोगी, टोहाना। लोक निर्माण विभाग के उपमंडल अधिकारी विजय शर्मा ने बाईपास पर बनाए गए नए बस स्टैंड परिसर में पौधारोपण कर आमजन को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

    इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और बेहतर वातावरण मिल पाएगा।

    उन्होंने कहा कि पौधे हमारे जीवन की मूल आवश्यकता हैं। आक्सीजन की आपूर्ति, प्रदूषण नियंत्रण, भूमि की उर्वरता और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में वृक्षों की अह्म भूमिका है।

    इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पौधारोपण कर प्रकृति के संवर्धन में योगदान दे।उपमंडल अधिकारी विजय शर्मा ने बताया कि बस स्टैंड परिसर को हरा-भरा बनाने के लिए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं। इनमें छायादार व औषधीय पौधे शामिल हैं।

