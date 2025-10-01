फतेहाबाद के तोहाना बस स्टैंड पर हरियाणी को बढ़ावा, पौधारोपण कराते हुए दिया खास संदेश

संवाद सहयोगी, टोहाना। लोक निर्माण विभाग के उपमंडल अधिकारी विजय शर्मा ने बाईपास पर बनाए गए नए बस स्टैंड परिसर में पौधारोपण कर आमजन को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और बेहतर वातावरण मिल पाएगा।

उन्होंने कहा कि पौधे हमारे जीवन की मूल आवश्यकता हैं। आक्सीजन की आपूर्ति, प्रदूषण नियंत्रण, भूमि की उर्वरता और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में वृक्षों की अह्म भूमिका है।

इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पौधारोपण कर प्रकृति के संवर्धन में योगदान दे।उपमंडल अधिकारी विजय शर्मा ने बताया कि बस स्टैंड परिसर को हरा-भरा बनाने के लिए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं। इनमें छायादार व औषधीय पौधे शामिल हैं।