फतेहाबाद में नशा ओवरडोज से मौतें, SP का बड़ा एक्शन, रतिया में पुलिसकर्मियों के तबादले

संवाद सूत्र, फतेहाबाद। क्षेत्र में बीते दिनों नशे की ओवरडोज से युवकों की मौत के बाद जिला पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। एक ओर जहां नशा तस्करों और संदिग्धों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष सर्च अभियान चलाया गया,

वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने जिले में नशा विरोधी मुहिम को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों के तबादले किए हैं। इन कदमों को नशे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। एसपी सिद्धांत जैन के आदेशानुसार एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) सहित विभिन्न थानों व इकाइयों में फेरबदल किया गया है। इंस्पेक्टर प्रह्लाद राय को एएनसी स्टाफ एफटीबी से पीओ स्टाफ एफटीबी, जबकि इंस्पेक्टर यादविंदर सिंह को पीओ स्टाफ एफटीबी से एएनसी स्टाफ एफटीबी में लगाया गया है। एएसआइ मेजर सिंह को एएनसी से भूना, भूपेंद्र सिंह को भूना से एएनसी, पवन कुमार को एएनसी से रतिया और ऋषिपाल को रतिया से एएनसी भेजा गया है।