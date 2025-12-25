'ट्रेनिंग और डाइट की चिंता न करें...' PM मोदी ने फतेहाबाद के बॉक्सर नीरज डांगरा से की बातचीत; जानिए क्या-क्या कहा
फतेहाबाद के नीरज डांगरा नामक एक मुक्केबाज खिलाड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। इस बातचीत में, प्रधानमंत्री ने नीरज का हौसला बढ़ाया और उन ...और पढ़ें
राजेश भादू, फतेहाबाद। देशभर में आयोजित हुए खेल सांसद महोत्सव का वीरवार को समापन हो गया। समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत की। उन खिलाड़ियों में एक फतेहाबाद के गांव डांगरा के बाक्सिंग के खिलाड़ी नीरज डांगरा भी शामिल है।
नीरज व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच करीब चार मिनट 50 सैकंड बातचीत हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खिलाड़ियों का हौंसला बढ़ाया। खिलाड़ियों को हार-जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण खेलने के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खिलाड़ियों को स्पष्ट कहा कि वे अब अपनी ट्रेनिंग, एक्सपोजजर, डाइट को लेकर तनाव न ले।
अब इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। विदित रहे कि 20 वर्षीय नीरज आईजी कॉलेज टोहाना का बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है। बचपन में शरारती होने के चलते घरवालों ने बाक्सिंग शुरू करवा दी। नीरज ने बताया कि नरेंद्र मोदी से बातचीत ने उसके अंदर जोश भर दिया।
उन्होंने बताया पहले ट्रेनिंग अपने कोच महेश व संजू टोहाना से ली। अब हिसार साई में राजेश श्योराण व मनप्रीत की देखरेख में अभ्यास कर रहे है। सांसद खेल महोत्सव में स्वर्ण के अलावा अंडर 19 स्कूली नेशनल गेम में स्वर्ण, नेशनल गेम में कांस्य पदक जीत चुके है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व खिलाड़ी नीरज डांगरा का संवाद
नीरज : सर जी राम-राम, हम सभी की तरफ से।
पीएम मोदी : नीरज, राम-राम!
नीरज : और कैसे हो?
पीएम मोदी : मैं तेरे जैसा ही हूँ। (हंसते हुए)
नीरज: (हंसते हुए) हां जी, ठीक है जी।
पीएम मोदी : अच्छा नीरज... ये अब नीरज का नाम सुनकर तुम्हें लगा होगा कि मेरा नाम नीरज है, तो मैं भी नीरज चोपड़ा बन जाऊं?
नीरज : हां जी।
पीएम मोदी : अच्छा नीरज, अपने बारे में बताइए।
नीरज : हां जी सर। मेरा नाम नीरज है जी। और मेरे पिता जी का नाम श्री बलवान सिंह है और वे कापरेटिव सोसाइटी में अपनी जाब करते हैं। और मम्मी अपना घर का काम करती हैं। और मैं हरियाणा के टोहाना के गांव डांगरा से रहने वाला हूं। और मैं बॉक्सिंग खेल का खिलाड़ी हूं, जिसमें मैं नेशनल मेडलिस्ट भी हूं।
पीएम मोदी : अच्छा आपने... क्या अब खेलों में ही आगे करियर बनाने के बारे में सोचा है?
नीरज : हां जी, मैंने भविष्य में यही सोच राख्या है जी, बाक्सिंग ते ही करना है किमे करना है तो जी। मैं चाहता हूँ कि भारत देश को ओलंपिक में गोल्ड मेडल ल्यां के दूं जी।
पीएम मोदी: आप क्या दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर के मैच इंटरनेट पर कभी देखते हैं क्या?
नीरज : हां जी। विश्व के और अपने देश के भी घणे ही बॉक्सर हैं जी अच्छे-अच्छे। जिनकी मैं फाइट देखूं जी, उना न देख के मोटिवेट होऊं जी। और उनासे सीखूं जी वे किस तरह मारण लाग रहे हैं और मार के गेड़न लाग रहे हैं।
पीएम मोदी : तो ये जो मोबाइल फोन पर बैठे रहते होंगे, तो पिता जी कहते होंगे जाओ खेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा तो नहीं होता है न?
नीरज : हां, ये तो है जी। कई बार आ जावै जी सामने, तो फिर इंटरेस्ट सा बन्या ही रहवे जी इसमें बाक्सिंग में। तो आपा देख ल्यां जी भाई किस तरह मारण लाग रहे हैं, आपा भी गेड़ देंगे तड़के मार के।
पीएम मोदी : अच्छा सांसद खेल महोत्सव... इसमें आप कब से खेल रहे हैं? क्योंकि सांसद खेल महोत्सव लगातार पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है। और सांसद खेल महोत्सव में खेलने का जो मौका मिला है... ये जो एक्सपोज़र और प्रतिस्पर्धा आपको... एक खेल में सुधार करने के लिए बहुत काम आती है। खेलते रहना एक तरीका है लेकिन स्पर्धा से निकलते रहना ये भी उतना ही महत्व है। तो वो आपको कैसे मदद कर रहा है?
नीरज : ये जी हमारे सांसद खेल महोत्सव हमारे सुभाष बराला जी ने करवाए हैं। इनके नेतृत्व में हुए। इतने बढ़िया गेम हुए जी जबरदस्त, कि कदे देखे ही कोनी कि इस तरह के गेम भी होवेंगे कदे। और म्हारे इसमें सुविधा इतनी बढ़िया थी जी कि आना, जाना, रहना, खाना, पीना, घर से लेके जाना और छोड़ के आना... जमा तगड़ा कर राख्या था जी, जमा सारे बालकां ने स्वाद आ गया।
पीएम मोदी : क्या नीरज आज मैं मानकर जाऊं... कि आने वाले समय में हमारा एक और हरियाणवी बॉक्सर देश को गोल्ड मेडल जिताएगा
नीरज : हां जी।
ताली बजती है
पीएम मोदी : ये तालियां बजा रहे है अभी से
नीरज : जरूर जी। अब ये मान ही चालो जी आने वाले ओलंपिक में या फिर उस-ते अगले में जी... जरूर मैं आप-ते मिलूं जी और वो मेडल आपने हाथ में ल्या के दूं जी, आपने पहराऊं... कि ये अपने देश का मेडल है जी, अपना झंडा सब-ते ऊपर हो गया और इब अपने ठाठ ते रहो।
पीएम मोदी : देखिए नीरज, मैं तो हंसी-मजाक कर रहा हूं। मेरी कोई बात को आप प्रेशर की तरह मत ले लीजिएगा। मस्ती से खेलते रहिए। मेडल तो अपने आप आएंगे। आप अपनी मस्ती में रहिए। और मैं अपने सभी खिलाड़ियों से कहता हूं... कि जीत-हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखना। आप या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। खेल के मैदान में कोई हारता ही नहीं है। एक जीतता है, दूसरा सीखता है। आप लोग लगातार प्रयास करते रहें... और अपनी ट्रेनिंग, एक्सपोजजर, डाइट... इस तरह की चिंताओं से मुक्त रहें। आपकी इस तरह की चिंता करने के लिए सरकार है। मैं सभी खिलाड़ियों को... और सभी प्रतिभागियों को... पूरा मन लगाकर प्रयास करने का आग्रह करुंगा। और मुझे विश्वास है कि परिणाम जरूर आएंगे। मेरी तरफ से आज सब आपसे बात करने का मौका मिला, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
नीरज : थैंक्यू सर
