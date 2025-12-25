लाडो लक्ष्मी और बुढ़ापा पेंशन योजना: भट्टू मंडी में हुआ दस्तावेजों का सत्यापन, अफसरों ने ग्रामीणों को बताए स्कीम के फायदे



संवाद सूत्र, भट्टू। ग्राम पंचायत भट्टू मंडी में सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों की आय सत्यापन के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया गया। सभा का मुख्य उद्देश्य लाडो लक्ष्मी योजना और बुढ़ापा पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराना रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्राम सभा के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों ने लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच की और आवश्यक जानकारी एकत्र की। अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता से की जा रही है, ताकि वास्तविक पात्र व्यक्ति ही योजनाओं का लाभ उठा सकें।

सभा में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अनूप सिंह, जिला कल्याण अधिकारी विनोद चावला और जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलौड विशेष रूप से उपस्थित रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के बारे में जानकारी दी और इसके तहत मिलने वाले लाभों से अवगत कराया।