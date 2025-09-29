Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana News: जमीनी विवाद में पीट-पीटकर चचेरे भाई की हत्या; मकान बनाने के दौरान हुआ झगड़ा

    By Vinod Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:54 PM (IST)

    फतेहाबाद के किरढ़ान गांव में ज़मीन के विवाद को लेकर एक चचेरे भाई की हत्या कर दी गई। मृतक सतपाल का अपने चचेरे भाइयों के साथ ज़मीन को लेकर लम्बे समय से विवाद चल रहा था। सतपाल उस ज़मीन पर मकान बनाना चाहते थे जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दो कनाल जमीन विवाद में अधेड़ चचेरे भाई की हत्या। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, भट्टूकलां। गांव किरढ़ान में सोमवार को जमीन विवाद को लेकर हुई कहासुनी में चचेरे भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि लाठी-डंडों से हमला कर 55 वर्षीय सतपाल को जमीन पर गिरा दिया गया। स्वजन उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर तीन लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार मृतक सतपाल का अपने चचेरे भाई धर्मपाल व सुरेश कुमार के साथ दो कनाल जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष जमीन पर अपना-अपना हक जता रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि सतपाल इस जमीन पर मकान बनाने की तैयारी कर रहे थे। सोमवार सुबह ही नींव भरवाने का काम शुरू होना था। आरोप है कि इसी दौरान धर्मपाल और सुरेश कुमार ने विरोध किया।

    कहासुनी के बाद आरोपितों ने लाठी-डंडों से हमला कर सतपाल को गिरा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। स्वजनों ने बताया कि इस जमीन विवाद को लेकर तीन साल पहले तहसीलदार की अदालत में केस दायर किया गया था, जिसे करीब एक महीने पहले खारिज कर दिया गया था। इसी कारण सतपाल परिवार सहित विवादित जमीन पर मकान बनाने की सोच रहे थे। मृतक सतपाल अपने परिवार के साथ गांव में रहते थे।

    उनके दो बेटे प्रहलाद और बलवंत हैं, दोनों शादीशुदा हैं और स्कूल की वैन चलाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल फतेहाबाद भेजा। थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि मृतक के बेटे बलवंत की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित धर्मपाल, सुरेश कुमार व उनकी मां बिमला देवी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।