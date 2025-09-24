फतेहाबाद में गुप्त सूचना पर CIA की कार्रवाई, 21 किलो गांजा और 32 बोर पिस्तौल के साथ तस्कर काबू

फतेहाबाद सीआईए स्टाफ ने भट्टूकलां में एक गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 21 किलो से अधिक गांजा एक अवैध पिस्तौल दो जिंदा कारतूस और एक आई20 कार बरामद की गई। आरोपी की पहचान राकेश उर्फ राका के रूप में हुई है जो भट्टूकलां का निवासी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, भट्टूकलां (फतेहाबाद)। सीआइए स्टाफ फतेहाबाद की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कमर्शियल मात्रा में गांजा, 32 बोर की अवैध पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और नशा तस्करी में प्रयुक्त आई 20 कार के साथ एक शातिर तस्कर को काबू किया।

सीआइए फतेहाबाद के प्रभारी उपनिरीक्षक वेदपाल ने बताया कि सहायक उपनिरीक्षक बसंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में गांजा लेकर फतेहाबाद क्षेत्र में सप्लाई के लिए आ रहा है। टीम ने तुरंत रामसरा रोड, भट्टू कलां नाका पर नाकाबंदी की।