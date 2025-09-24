Language
    फतेहाबाद में गुप्त सूचना पर CIA की कार्रवाई, 21 किलो गांजा और 32 बोर पिस्तौल के साथ तस्कर काबू

    By Vishnu kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:58 PM (IST)

    फतेहाबाद सीआईए स्टाफ ने भट्टूकलां में एक गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 21 किलो से अधिक गांजा एक अवैध पिस्तौल दो जिंदा कारतूस और एक आई20 कार बरामद की गई। आरोपी की पहचान राकेश उर्फ राका के रूप में हुई है जो भट्टूकलां का निवासी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    फतेहाबाद में गुप्त सूचना पर कार्रवाई, 21 किलो गांजा पकड़ा

    संवाद सूत्र, भट्टूकलां (फतेहाबाद)। सीआइए स्टाफ फतेहाबाद की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कमर्शियल मात्रा में गांजा, 32 बोर की अवैध पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और नशा तस्करी में प्रयुक्त आई 20 कार के साथ एक शातिर तस्कर को काबू किया।

    सीआइए फतेहाबाद के प्रभारी उपनिरीक्षक वेदपाल ने बताया कि सहायक उपनिरीक्षक बसंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में गांजा लेकर फतेहाबाद क्षेत्र में सप्लाई के लिए आ रहा है। टीम ने तुरंत रामसरा रोड, भट्टू कलां नाका पर नाकाबंदी की।

    थोड़ी ही देर में संदिग्ध कार को रोका गया और गहन तलाशी लेने पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस को गाड़ी से 21 किलो 130 ग्राम गांजा 32 बोर पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस के साथ कार भी बरामद कर ली है। पकड़े गए आरोपित की पहचान भट्टूकलां निवासी राकेश उर्फ राका के रूप में हुई है।