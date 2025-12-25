फतेहाबाद में क्रिसमस पर धर्म परिवर्तन का आरोप, पड़ोसियों ने किया हंगामा; सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा

संवाद सूत्र, भूना। शहर में क्रिसमस का पर्व मनाने के दौरान रविवार को दो स्थानों पर उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब पड़ोस के लोगों ने धर्म परिवर्तन के आरोप लगाते हुए कार्यक्रमों का विरोध शुरू कर दिया। दोनों ही स्थानों पर सैंकड़ों लोग एकत्रित थे। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एक स्थान पर कार्यक्रम को रोकना पड़ा, जबकि दूसरे स्थान पर पुलिस की मौजूदगी में कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, भूना के वार्ड नंबर 5 में चिमनलाल के घर पर क्रिसमस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। घर को लाइटों से सजाया गया था और अंदर सैंकड़ों महिलाएं व पुरुष यीशु मसीह के गीतों पर नृत्य कर रहे थे।

इसी दौरान मुहल्ले के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए शोर-शराबा शुरू कर दिया। विरोध कर रहे लोगों का आरोप था कि इस घर में लंबे समय से धर्म परिवर्तन की गतिविधियां चल रही हैं, जिसे लेकर पहले भी समझाया गया था।

हंगामा होता देख पुलिस पहुंची हंगामे की सूचना मिलते ही भूना थाना प्रभारी ओमप्रकाश बिश्नोई भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचते ही वहां मौजूद लोग धीरे-धीरे निकलने लगे और कुछ ही देर में स्थान खाली हो गया। एक बार तो तनाव भी बन गया, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद मामले को शांत करवाया। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि वार्ड नंबर 3 में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है।

पुलिस दल जब वहां पहुंचा तो पाया कि गांव टिब्बी निवासी धर्मपाल, जो वर्तमान में वार्ड नंबर 3 में रह रहा है, के यहां भी क्रिसमस कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें सैंकड़ों लोग मौजूद थे। यहां एक बार दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडे निकलने की स्थिति बन गई।

पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए स्थिति को नियंत्रित किया, जिसके बाद विरोध कर रहे युवक वहां से चले गए। पुलिस की मौजूदगी में कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। घटना के बाद शहरवासियों में रोष देखा गया। लोगों का आरोप है कि इन दोनों स्थानों पर धर्म परिवर्तन की गतिविधियां चल रही हैं और यदि समय रहते प्रशासन ने रोक नहीं लगाई तो आने वाले समय में स्थिति बिगड़ सकती है।