Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फतेहाबाद में एक्सपायरी सामान बेच रहा था दुकानदार, तभी पहुंच गई सीएम फ्लाइंग की टीम; जानिए फिर क्या हुआ

    By Vishnu kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:24 PM (IST)

    रतिया के एक किराना स्टोर पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक्सपायरी सामान बेचने की शिकायत पर छापा मारा। छापेमारी में कोई भी एक्सपायरी सामान नहीं मिला लेकिन कुट्टू के आटे के नमूने जांच के लिए भेजे गए। दुकान मालिक के पास लाइसेंस न होने पर चालान काटा गया। अधिकारियों ने संदिग्ध सामान की सूचना देने का आग्रह किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    एक्सपायरी सामान बेचने की शिकायत पर सीएम फ्लाइंग की टीम की कार्रवाई।

    संवाद सूत्र, रतिया। शहर के मेन बाजार में स्थित एक किरयाणा स्टोर पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा। यह कार्रवाई दुकान मालिक के खिलाफ एक्सपायरी सामान बेचने की शिकायत मिलने के आधार पर की गई थी। सीएम फ्लाइंग हिसार के सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह और जिला खाद्य निरीक्षक डॉ. गौरव कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने दुकान की पूरी जांच-पड़ताल की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों ने बताया कि छापामारी के दौरान दुकान में कोई भी एक्सपायरी सामान नहीं मिला। हालांकि नवरात्रे के अवसर पर प्रयोग होने वाले कुटू के आटे और अन्य सामग्री के दो सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है।

    टीम ने यह भी पाया कि दुकान मालिक के पास विभाग का आवश्यक लाइसेंस नहीं था। इसी कारण संबंधित दुकानदार के खिलाफ चालान काटा गया और उसे जल्द से जल्द लाइसेंस बनवाने की चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि दुकान पर एक्सपायरी सामान बेचा जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।

    इस कार्रवाई को लेकर चर्चा भी की। अधिकारियों ने साफ किया कि फिलहाल कोई भी एक्सपायरी सामग्री दुकान से बरामद नहीं हुई है और जांच के लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। अधिकारियों ने व्यापारियों और ग्राहकों को यह संदेश भी दिया कि वे किसी भी संदिग्ध सामान की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।