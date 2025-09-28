फतेहाबाद में एक्सपायरी सामान बेच रहा था दुकानदार, तभी पहुंच गई सीएम फ्लाइंग की टीम; जानिए फिर क्या हुआ

रतिया के एक किराना स्टोर पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक्सपायरी सामान बेचने की शिकायत पर छापा मारा। छापेमारी में कोई भी एक्सपायरी सामान नहीं मिला लेकिन कुट्टू के आटे के नमूने जांच के लिए भेजे गए। दुकान मालिक के पास लाइसेंस न होने पर चालान काटा गया। अधिकारियों ने संदिग्ध सामान की सूचना देने का आग्रह किया।

संवाद सूत्र, रतिया। शहर के मेन बाजार में स्थित एक किरयाणा स्टोर पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा। यह कार्रवाई दुकान मालिक के खिलाफ एक्सपायरी सामान बेचने की शिकायत मिलने के आधार पर की गई थी। सीएम फ्लाइंग हिसार के सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह और जिला खाद्य निरीक्षक डॉ. गौरव कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने दुकान की पूरी जांच-पड़ताल की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों ने बताया कि छापामारी के दौरान दुकान में कोई भी एक्सपायरी सामान नहीं मिला। हालांकि नवरात्रे के अवसर पर प्रयोग होने वाले कुटू के आटे और अन्य सामग्री के दो सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है।

टीम ने यह भी पाया कि दुकान मालिक के पास विभाग का आवश्यक लाइसेंस नहीं था। इसी कारण संबंधित दुकानदार के खिलाफ चालान काटा गया और उसे जल्द से जल्द लाइसेंस बनवाने की चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि दुकान पर एक्सपायरी सामान बेचा जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।