    फतेहाबाद में डीएपी के लिए मची मारामारी, खाद के 5000 बैग पहुंचने की सूचना पर सारे काम छोड़ दौड़े किसान

    By Vishnu kumar Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:06 PM (IST)

    फतेहाबाद जिले में डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे किसानों को बड़ी राहत मिली है। जिले में खाद के 5000 से अधिक बैग पहुंचने से किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसान खेत का काम छोड़कर खाद लेने पहुंचे जिससे दुकानों पर लंबी कतारें लग गईं। भट्टूकलां में 1500 बैग पहुंचे जहां वितरण में पुलिस को व्यवस्था बनानी पड़ी। अब सोमवार को फिर से खाद बांटी जाएगी।

    फतेहाबाद में खाद वितरण केंद्र के बाहर लगी किसानों की लाइन।

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद।  सरसों और गेहूं की बिजाई के लिए खाद के लिए चिंतित किसानों को थोड़ी राहत मिली है। जैसे ही जिले में डीएपी के पांच हजार से अधिक बैग पहुंचने की सूचना मिली तो खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लाइनें लग गई। महिलाएं भी भीड़ में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करती रही। 

    किसान खेतों का काम छोड़कर ट्रैक्टर-ट्राॅली और गाड़ियां लेकर खाद ले पहुंच गए। भट्टूकलां में तो पुलिस की निगरानी में खाद का वितरण हुआ। कुछ किसानों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। भट्टूकलां स्थित इफको केंद्र के इंचार्ज दुलीचंद ने बताया कि अब सोमवार को फिर से किसानों की लंबी लाइने लगेगी। खाद लेने को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा रहा।

    आधार कार्ड से खाद देने पर भड़के किसान

    भट्टूकलां में किसानों की भीड़ लाइन के बजाय इफको केंद्र में बने काउंटर के इर्द-गिर्द फैल गई, जिसे व्यवस्थित करने में पुलिस कर्मचारियों को भारी मस्तक करनी पड़ी। इस पर सभी से आधार कार्ड लिए गए, ताकि नाम बोल एक एक किसान को खाद दें। इस पर सुबह से लाइन में खड़े लोग भड़क गए। उन्होंने अपना आधार कार्ड न देकर जिद पर अड़ गए कि वे सुबह से लाइन में हैं ऐसे में पहले खाद उन्हें दी जाएं।

    सरसों और गेहूं की बिजाई होगी शुरू

    इस समय धान की कटाई और नरमा चुगाई का काम चल रहा है। अगले 20 दिनों में सरसों की बिजाई शुरू हो जाएगी और करीब एक महीने बाद गेहूं की बिजाई का सीजन भी आ जाएगा। ऐसे में किसानों के लिए डीएपी खाद का समय पर मिलना बेहद जरूरी है। पिछले कई दिनों से खाद नहीं मिलने के कारण किसान परेशान थे और बिजाई सीजन की तैयारियां अधर में लटकी हुई थीं।