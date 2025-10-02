फतेहाबाद में घर में घुसकर दिव्यांग व्यक्ति और उसके पिता पर हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

रतिया में पुलिस ने घर में घुसकर हमला करने और लूटपाट करने के आरोप में रवि कुमार नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता राम सिंह ने आरोप लगाया कि रवि कुमार और उसके साथी ने उस पर हमला किया उसे घायल कर दिया और 50000 रुपये नकद लूट लिए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी के परिवार की मेडिकल दुकान पर ड्रग इंस्पेक्टर ने छापा मारा था।

संवाद सूत्र, रतिया। थाना शहर रतिया पुलिस ने घर में घुसकर हमला करने और नकदी लूटने के मामले में आरोपित रतिया के टिब्बा कालोनी निवासी रवि कुमार को गिरफ्तार किया है। थाना शहर रतिया प्रभारी उपनिरीक्षक रणजीत सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता दिव्यांग रतिया निवासी राम सिंह उर्फ लाला की शिकायत पर 29 सितंबर को मामला दर्ज किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप है कि उसके पिता उसके साथ थे, इसी दौरान आरोपित रवि कुमार अपने एक साथी के साथ हथियारों सहित घर में घुस आया और हमला कर दिया। दोनों आरोपितों ने राम सिंह की टांगों, हाथों व शरीर पर वार किया तथा उनके पिता को धक्का देकर गिरा दिया।

इसके बाद जेब से 50,000 नकद निकाल लिए और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घायल राम सिंह और उनके पिता को पड़ोसियों की मदद से नागरिक अस्पताल रतिया ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में राम सिंह को एमएएमसी अग्रोहा रेफर किया गया।