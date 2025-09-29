5 हजार जुर्माना और FIR, पराली जलाने पर होगी सख्ती; किसानों को किया जाएगा जागरूक

फतेहाबाद जिले के टोहाना में पराली जलाने पर प्रशासन सख्त हो गया है। एसडीएम आकाश शर्मा ने अधिकारियों को पराली प्रबंधन के प्रति किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने पर जुर्माना एफआईआर और एमएसपी पर फसल बेचने पर रोक लगाने की चेतावनी दी गई है। सरकार किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दे रही है और निगरानी के लिए कमेटियां गठित की गई हैं।

संवाद सहयोगी, टोहाना (फतेहाबाद)। धान अवशेष प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। सोमवार को किसान रेस्ट हाउस में आयोजित कृषि विभाग के एडीओ, ग्राम सचिव, पटवारी और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में एसडीएम आकाश शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि टोहाना उपमंडल में किसी भी सूरत में पराली जलाने की घटनाएं नहीं होनी चाहिए।

एसडीएम शर्मा ने कहा कि पराली जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है और यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को पराली प्रबंधन के प्रति जागरूक करें और उन्हें मशीनों के उपयोग की जानकारी दें।

एसडीएम ने चेतावनी दी कि अगर कोई किसान पराली जलाता पाया जाता है तो उस पर पांच हजार का जुर्माना लगेगा, उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज होगी, और मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर उसकी एंट्री रेड मार्क कर दी जाएगी, जिसके बाद वह दो साल तक अपनी फसल एमएसपी पर नहीं बेच पाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को प्रबंधन के लिए 1200 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दे रही है।