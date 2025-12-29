Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फतेहाबाद के सहकारी बैंक से 10 लाख की चोरी, स्ट्रांग रूम से चाबी उड़ा कर चोरों ने दिया वारदात को अंजाम

    By Vishnu Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:28 PM (IST)

    फतेहाबाद के अयाल्की गांव में सहकारी बैंक से 10 लाख रुपये की नकदी चोरी हो गई। चोर ने मुख्य शाखा के स्ट्रांग रूम से चाबियां चुराकर वारदात को अंजाम दिया। ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्ट्रांग रूम से चाबी चोरी कर सहकारी बैंक से 10 लाख की नकदी ले उड़ा शातिर।

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। जिले में सहकारी बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए एक शातिर चोर ने स्ट्रांग रूम से चाबी चोरी कर गांव अयाल्की स्थित दी फतेहाबाद सेंट्रल कोआपरेटिव सहकारी बैंक की शाखा से 10 लाख रुपये की नकदी उड़ा ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वारदात सोमवार तड़के करीब पौने चार बजे की बताई जा रही है। सुबह बैंक खुलने पर मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बैंक की तरफ अभी तक शिकायत नहीं दी है जो आज सुबह देंगे।

    जानकारी के अनुसार दी फतेहाबाद सेंट्रल कोआपरेटिव सहकारी बैंक की मुख्य शाखा फतेहाबाद की अनाजमंडी में स्थित है। यहां बैंक के स्टोर रूम में 30 बैंकों की चाबियां एक लोकर में रखी जाती हैं। जरूरत पड़ने पर यहां इन चाबियां का इस्तेमाल किया जाता है। जांच में सामने आया है कि स्टोर रूम के लोकर से अयाल्की ब्रांच की चाबी पहले ही गायब थी, लेकिन इसका पता किसी को नहीं चला।

    सोमवार सुबह पौने चार बजे एक व्यक्ति अयाल्की स्थित बैंक शाखा में पहुंचा। उसने पहले मुख्य ताले को खोला और इसके बाद अलमारी का ताला खोलकर वहां रखी करीब 10 लाख रुपये की नकदी निकाल ली। पूरी वारदात बेहद सधे हुए तरीके से अंजाम दी गई, जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि आरोपित को बैंक की अंदरूनी व्यवस्था और चाबियों की जानकारी पहले से थी।

    बैंक के मैनेजर सुरेश कुमार ने बताया कि सोमवार सुबह सफाई करने वाली महिला ने इसकी सूचना दी। जब वो पहुंचे तो देखा कि दो चाबी उनके पास और दो चाबी कैशियर के पास थी। सीसी फुटेज की जांच की तो एक व्यक्ति दीवार फांदकर अंदर आता है। वहीं चाबी से ही अलमारी का ताला खुलता है।

    इस दौरान सीसी कैमरे भी ऊपर की तरफ कर देता है जिससे चोरी का पता न चल सके। बैंक मैनेजर के अनुसार जब अनाजमंडी स्थित मुख्य ब्रांच में जाकर जांच की तो गांव अयाल्की के बैंक की चार चाबियां ही गायब थी। अन्य सभी बैंकों की चाबी थी।

    बैंक मैनेजर ने बताया कि मंगलवार को इस मामले की शिकायत दी जाएगी। पुलिस ने सीसी फुटेज से जांच की है। सदर थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह ने बताया कि बैंक से रुपये निकाले गए है। अभी तक शिकायत नहीं है और उनकी तरफ से जांच जारी है।