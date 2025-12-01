शादी की सालगिरह के दिन ही विवाहिता ने लगाया फंदा, पति गुपचुप कर रहा था अंतिम संस्कार की तैयारी
फरीदाबाद के पल्ला इलाके में एक विवाहिता ने अपनी शादी की सालगिरह के दिन ससुराल वालों से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति, सास और ननद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ससुराल वाले गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पल्ला थाना क्षेत्र की सोना काॅलोनी में रहने वाली विवाहिता ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी शादी की सालगिरह के दिन ही फांसी लगा ली। आरोप है कि ससुराल वालों ने जब विवाहिता को फंदे पर लटका हुआ देखा तो पुलिस को सूचना दिए बिना ही उसको फंदे से उतारकर शव यात्रा निकालने की तैयारी करने लगे।
शव को ले जाने के लिए अर्थी भी मंगा ली गई, लेकिन जब पड़ोसियों को महिला के फंदा लगाने की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। विवाहिता के स्वजन की शिकायत पर पति, देवर और सास पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है।
बदरपुर बाॅर्डर में रहने वाले वाले रोहित ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन की शालिनी की शादी दो साल पहले 23 नवंबर 2023 को पल्ला की सोना काॅलोनी में रहने वाले विकास से की थी। विकास निजी फैक्ट्री में गाड़ी चलाने का काम करता था। कुछ दिनों पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। शादी के बाद से ही शालिनी को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था।
पति, सास और ननद उससे दहेज लाने की मांग करते थे। विकास का परिवार किराए के मकान में रहता है। वह दूसरी जगह पर प्लाॅट खरीदने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए शालिनी को अपने घर से रुपये लाने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर बार बार उनकी बहन के साथ मारपीट भी की जाती थी। कई बार ससुराल वालों को समझाया भी गया।
शनिवार को शालिनी और विकास की शादी की सालगिरह थी। इसको लेकर रोहित ने अपनी बहन को बधाई को मैसेज भी भेजा था। इसके बाद शालिनी ने फोन करके रोहित से कहा कि वह शाम के समय उसको ले जाए। लेकिन इसके बाद शालिनी ने फोन नहीं किया गया। विकास ने रोहित को फोन करके बताया कि उसकी बहन से आत्महत्या कर ली है।
जानकारी पाकर रोहित अपने परिवार के साथ पल्ला आने के लिए निकल गए। इस दौरान ससुराल वालों ने शालिनी के स्वजन का आने का भी इंतजार नहीं किया। उन्होंने फंदे से उसके शव को उताकर अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। जब पड़ोसियों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंतिम यात्रा की तैयारी रुकवाई और शव को पोस्टमार्टम के भेजा। मृतका के स्वजन का आरोप है कि शालिनी के फांसी लगाने को भी संदेह हैं। जांच अधिकारी जयकिरण के अनुसार पति विकास, सास सुमन और ननद किरण पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अभी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।