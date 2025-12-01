500 मकान और धार्मिक स्थल को तोड़ने की तैयारी में नगर निगम, फरीदाबाद में कहां से कहां चौड़ी होगी सड़क?

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सरकारी जमीन पर बने हुए आदर्श कॉलोनी के 500 मकान और सैनिक कॉलोनी मोड़ पर बनी हुई मस्जिद को तोड़ने को लेकर नगर निगम ने तैयारी कर दी है। आदर्श कॉलोनी में निगम की ओर से नोटिस भी दिए जा चुके हैं।

इसके साथ ही मस्जिद तोड़ने को लेकर निगम की ओर से पहले भी अल्टीमेटम दिया जा चुका है। आदर्श कॉलोनी में तोड़फोड़ के बाद सड़क को चौड़ा करने का काम किया जाएगा। सरकारी जमीन पर कब्जे की वजह से एनआईटी तीन मुल्ला होटल से पटेल चौक की तरफ जाने वाली सड़क बीच में संकरी हो गई हैं।

इसके साथ ही मेट्रो चौक से सैनिक कॉलोनी रोड तक जाम खत्म करने के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने के लिए मस्जिद को हटाया जाना हैं। इसके साथ ही नेहरू कॉलोनी में भी निगम की ओर से तोड़फोड़ की जाएगी। मस्जिद और नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ को लेकर तहसीलदार की ओर से पहले भी लोगों को नोटिस दिए गए थे। लेकिन भारी विरोध के बावजूद निगम को अपने कदम पीछे हटाने पड़े।

फ्लाईओवर बनने के बाद सैनिक कॉलोनी चौक और एनआईटी तीन वाली रोड पर जाम की स्थिति काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अभी फरीदाबाद से गुरुग्राम जाने वाले लोग इस सड़क का प्रयोग करते हैं। सुबह और शाम के समय तो जाम के कारण सड़क से निकलना मुश्किल हो जाता है।

एफएमडीए की ओर से सर्वे का काम कर लिया गया है पूरा फ्लाईओवर बनाने को लेकर फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की ओर से सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। यह एलीवेटेड फ्लाईओवर मेट्रो चौक से शुरू होकर एनआईटी तीन होते हुए सैनिक कॉलोनी मोड़ तक जाएगा। ऐसे में गुरुग्राम जाने वाले इस फ्लाईओवर का प्रयोग करेंगे। वहीं जिन लोगों को अंदर की कॉलोनियों में जाना है। वह नीचे से जा सकेंगे।