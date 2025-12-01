Language
    फरीदाबाद में बस अड्डा और मेट्रो स्टेशन के पास से अतिक्रमण हटाया, यात्रियों को मिली बड़ी राहत

    By Subhash Dagar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:44 PM (IST)

    फरीदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस अड्डा और मेट्रो स्टेशन के पास से अतिक्रमण हटाया गया। रेहड़ियों के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही थी और सुरक्षा का खतरा था। मेट्रो स्टेशन प्रबंधक के पत्र के बाद एनएचएआई, पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई की। अब राजमार्ग साफ और सुंदर दिख रहा है।  

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)। फरीदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस अड्डा, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन के आसपास लगने वाली सैकड़ों रेहड़ियों का अतिक्रमण एनएचएआई और निगम ने हटा दिया है। अब मार्ग पर पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है।

    राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस अड्डा के सामने रेहड़ी लगाकर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। इस अतिक्रमण के चलते यहां पर पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा था। इतना नहीं रेहड़ी संचालक अपने पीछे कचरा फैलाते थे और नगर निगम के सफाईकर्मी एकत्रित होकर इसमें आग लगाकर धुआं फैलाते थे। इन रेहड़ी संचालकों का न तो कोई पुलिस के पास रिकॉर्ड है और न ही इनका कभी कोई सत्यापन किया गया है।

    इनकी वजह से राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन, महाराजा नाहर सिंह हरियाणा रोडवेज सामान्य बस अड्डा की सुरक्षा का खतरा बना हुआ है।

    मेट्रो स्टेशन के वरिष्ठ प्रबंधक नरेश कुमार ने अतिक्रमण को हटाने के लिए एनएचएआई, मेट्रो थाना, बस अड्डा चौकी पुलिस और नगर निगम के संयुक्त आयुक्त को पत्र लिख कर भेजा था। इस पत्र के बाद यहां से रेहड़ियों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब सेंट्रल वर्ज पर पैदल आने-जाने वाले निकल रहे हैं, जो रेहड़ियों के अतिक्रमण के चलते नहीं निकल पा रहे थे।

    अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी को भी रेहड़ी नहीं लगाने दी जाएगी। एनएचएआइ के सहयोग से अब सभी रेहड़ियों को हटा दिया है। राजमार्ग पूरी तरह से साफ और सुंदर दिखाई दे रहा है। पहले तो रेहड़ियों के चलते आरपार देखना मुश्किल हो रहा था। - करण सिंह भगोरिया, संयुक्त आयुक्त नगर निगम जोन बल्लभगढ़