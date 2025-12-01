फरीदाबाद में बस अड्डा और मेट्रो स्टेशन के पास से अतिक्रमण हटाया, यात्रियों को मिली बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)। फरीदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस अड्डा, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन के आसपास लगने वाली सैकड़ों रेहड़ियों का अतिक्रमण एनएचएआई और निगम ने हटा दिया है। अब मार्ग पर पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस अड्डा के सामने रेहड़ी लगाकर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। इस अतिक्रमण के चलते यहां पर पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा था। इतना नहीं रेहड़ी संचालक अपने पीछे कचरा फैलाते थे और नगर निगम के सफाईकर्मी एकत्रित होकर इसमें आग लगाकर धुआं फैलाते थे। इन रेहड़ी संचालकों का न तो कोई पुलिस के पास रिकॉर्ड है और न ही इनका कभी कोई सत्यापन किया गया है।