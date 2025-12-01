Faridabad News: सरकारी स्कूल को मिलेगा आधुनिक सुविधाओं से लैस नया भवन, 5 हजार छात्रों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सराय स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पांच हजार से अधिक विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। स्कूल के नए भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सकता है।

उपायुक्त विक्रम सिंह ने जिला शिक्षा विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने के आदेश दिए हैं। स्कूल का नया भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।



वर्तमान में दो मंजिला भवन में पांच हजार से अधिक पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। जगह की कमी होने के कारण स्कूल को दो शिफ्टों में संचालित किया जा रहा है। कमरों कमी होने के कारण लैब और लाइब्रेरी में कक्षाएं आयोजित हो रही हैं।लंबे समय से स्कूल में नए भवन की मांग जा रही थी। इस स्कूल के लिए भवन का निर्माण कार्य सीएम अनाउंसमेंट के तहत होना था, जमीन नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।