Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Faridabad News: सरकारी स्कूल को मिलेगा आधुनिक सुविधाओं से लैस नया भवन, 5 हजार छात्रों को मिलेगी राहत

    By Nibha Rajak Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    फरीदाबाद के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पांच हजार से अधिक छात्रों के लिए खुशखबरी है। स्कूल के नए भवन का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। उपायुक्त विक्रम सिंह ने अधिकारियों को निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश दिए हैं। नए भवन में आधुनिक सुविधाएं होंगी और यह सीएम घोषणा के तहत बनेगा। इसमें लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और खेल का मैदान भी होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    फरीदाबाद में सरकारी स्कूल को मिलेगा नया भवन। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सराय स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पांच हजार से अधिक विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। स्कूल के नए भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सकता है।

    उपायुक्त विक्रम सिंह ने जिला शिक्षा विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने के आदेश दिए हैं। स्कूल का नया भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

    वर्तमान में दो मंजिला भवन में पांच हजार से अधिक पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। जगह की कमी होने के कारण स्कूल को दो शिफ्टों में संचालित किया जा रहा है। कमरों कमी होने के कारण लैब और लाइब्रेरी में कक्षाएं आयोजित हो रही हैं।लंबे समय से स्कूल में नए भवन की मांग जा रही थी। इस स्कूल के लिए भवन का निर्माण कार्य सीएम अनाउंसमेंट के तहत होना था, जमीन नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- गरीब घर का बच्चा भी बन सकता है टॉपर, फरीदाबाद में NMMS परीक्षा सफल; जनवरी में रिजल्ट

    अधिकारियों के अनुसार, अब एचएसवीपी की जमीन खरीदकर स्कूल के नए भवन का निर्माण कराया जाएगा।

    नए भवन में मिलेंगी यह सुविधाएं

    शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को देखते हुए नए भवन में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लैब सहित सभी आधुनिक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। विद्यार्थियों के खेलने के लिए खेल का मैदान भी बनाया जाएगा। स्कूल की सुरक्षा, स्वच्छता और संपूर्ण शिक्षण वातावरण को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नवीनीकरण की इस प्रक्रिया में अभिभावकों को भी शामिल किया जाएगा।