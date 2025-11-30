Language
    गरीब घर का बच्चा भी बन सकता है टॉपर, फरीदाबाद में NMMS परीक्षा सफल; जनवरी में रिजल्ट

    By Nibha Rajak Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:11 PM (IST)

    फरीदाबाद में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएस) परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 1244 विद्यार्थी शामिल हुए। परीक्षा जिले के पांच केंद्रों पर हुई, जिसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा में मदद करना है। परीक्षा का परिणाम जनवरी 2026 में घोषित किया जाएगा, जिसके बाद चयनित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

    Hero Image

    ओल्ड फरीदाबाद स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एनएमएमएस की परीक्षा देते हुए विद्यार्थी। सौ. विभाग

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएस) परीक्षा का जिला के पांच केंद्रों पर रविवार को आयोजन किया गया। परीक्षा के लिए फरीदाबाद और बल्लभगढ़ ब्लाक के करीब 1400 विद्यार्थियों ने आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन 1244 ने की परीक्षा दी, 150 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देखने के बाद ही प्रवेश दिया गया।

    शिक्षा विभाग की ओर से ओल्ड फरीदाबाद स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाल और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कन्या, राजकीय उच्च बाल विद्यालय एनआइटी एक, राजकीय माडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एनआइटी तीन तथा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को केंद्र बनाया गया था।

    केंद्रों पर परीक्षा के सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग की ओर से अधिकारियों की टीम बनाई गई थी। परीक्षा का आयोजन सुबह 11 से दो बजे तक किया गया। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और सिलेबस से संबंधित कुल 180 सवाल पूछे गए थे। प्रश्न पत्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीइआरटी) की ओर से भेजे गए थे।

    टॉप 40 बच्चों के मिलेगी आर्थिक मदद

    एनएमएमएस का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद करना है। जिससे बिना आर्थिक तंगी के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और अपने सपने को पूरा कर सकें।परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों ने शिक्षा विभाग की ओर से नियुक्त अध्यापकों की निगरानी में परीक्षा दी।निरीक्षण के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से अधीक्षक जोगिंदर यादव और क्लर्क अजय, जिला विज्ञान विशेषज्ञ श्रीकृष्ण शर्मा तथा जिला गणित विशेषज्ञ ने केंद्रों का निरीक्षण किया। मेरिट लिस्ट के आधार पर दोनों ब्लाक से चुने गए 40 विद्यार्थियों को शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रति माह एक हजार रुपए दिए जाएंगे।

    सभी केंद्रों पर परीक्षा के सफल आयोजन किया गया। परिणाम जनवरी 2026 में जारी किया जाएगा। पास होने वाले विद्यार्थियों की मेरिट के आधार पर हर महीने निदेशालय की ओर से आर्थिक मदद की जाएगी।
    -धर्मेंद्र अधाना, जिला गणित विशेषज्ञ, शिक्षा विभाग।