फरीदाबाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, आमने-सामने चली ताबड़तोड़ गोलियां; सरपंच के भाई समेत दो घायल
फरीदाबाद के डीग गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में गोलीबारी हुई, जिसमें योगेंद्र यादव को तीन और जग्गी को एक गोली लगी। दोनों घायलों को अस्पताल ...और पढ़ें
सुभाष डागर, फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले के डीग गांव में पुरानी रंजिश के चलते रविवार की रात को शराब के ठेके के पास दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में गोलियां चल गईं।
वहीं, इस दौरान योगेंद्र यादव को तीन गोली और जग्गी नाम के युवक को एक गोली लगी है। दोनों घायलों को अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बताया गया कि दोनों पक्ष घायलों को लेकर सेक्टर-8 में सर्वोदय अस्पताल आए तो रात को यहां पर भी झगड़ा हो गया। बाद में दोनों को अलग-अलग अस्पताल में दाखिल कराया गया। योगेंद्र यादव वर्तमान सरपंच पप्पू उर्फ जय सिंह यादव का भाई बताया गया है, जबकि जग्गी सरपंच के विरोधी पक्ष का बताया गया।
गांव में एक महीने पहले भी लाठी-फरसा से झगड़ा हुआ था, जिसका दोनों पक्षों ने पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया। गांव में पंचायत की गुटबाजी को लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा है।
पुलिस के अनुसार, वर्तमान सरपंच को अपराध की संगीन धाराओं के तहत थाना सदर पुलिस में मामला दर्ज होने के कारण पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर उपायुक्त ने बर्खास्त किया हुआ है। फिलहाल गांव में कार्यवाहक सरपंच के रूप में बहुमत का पंच काम-काज संभाल रहा है। थाना सदर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
