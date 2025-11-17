यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस का कड़ा एक्शन, इन बातों का रखें विशेष ध्यान

संजय शर्मा, फरीदाबाद। यातायात नियम तोड़कर वाहन चालक न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। पुलिस चालान कमाई के लिए नहीं बल्कि ऐसे वाहन चालकों की जान बचाने के लिए करती है। जागरूक भी किया जाता है लेकिन, वाहन चालक बाज नहीं आ रहे हैं।

