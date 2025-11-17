यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस का कड़ा एक्शन, इन बातों का रखें विशेष ध्यान
फरीदाबाद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। गलत दिशा में गाड़ी चलाना और मोबाइल पर बात करना आम है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। पुलिस का उद्देश्य चालान से कमाई करना नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाना है। यातायात थाना प्रभारी ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है।
संजय शर्मा, फरीदाबाद। यातायात नियम तोड़कर वाहन चालक न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। पुलिस चालान कमाई के लिए नहीं बल्कि ऐसे वाहन चालकों की जान बचाने के लिए करती है। जागरूक भी किया जाता है लेकिन, वाहन चालक बाज नहीं आ रहे हैं।
हर चौराहे पर पुलिस वाहनों की चैकिंग करती है। दस्तावेज व अन्य नियमों का पालन न करने वालों के मोटे चालान भी किए जा रहे हैं। सबसे अधिक दिक्कत गलत दिशा में चलने वालों की वजह से हो रही है। क्योंकि इस तरह के वाहन चालक अन्य वाहनों के लिए खतरा बन जाते हैं। कई बार ऐसे हादसे हुए हैं जिनका कारण गलत दिशा में चलने वाले वाहन चालक थे।
वाहन चलाने समय मोबाइल पर बात करना, दोपहिया वाहन पर तीन या अधिक सवारी बिठाना, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना, तिपहिया वाहन ओवरलोड होकर चलना सहित अन्य नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।
यह भी पढ़ें- करोड़ों खर्च करने पर भी नहीं सुधरे हालात, शहर में जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर
यातायात थाना प्रभारी अनोज कुमार का कहना है कि वाहन चालकों पर सख्ती की जा रही है। वाहन चालकों से अपील है कि वह ऐसा न करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।