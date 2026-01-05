दिल्ली-मथुरा हाईवे की सर्विस रोड सीवर के पानी में डूबी, एक महीने से चुप्पी साधे बैठा निगम और NHAI
फरीदाबाद में दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एस्कॉर्ट्स मुजेसर स्टेशन के पास सर्विस रोड एक महीने से सीवर के पानी में डूबी है। लगभग आधा किलोमीटर सड़ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। देश-विदेश के लोग दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रयोग करते हैं। जगह-जगह टोल टैक्स भी वसूला जाता है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि सफर सुगम होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। राजमार्ग की हालत जगह-जगह से खराब है।
फरीदाबाद में एस्कार्ट्स मुजेसर स्टेशन के पास सर्विस सड़क एक महीने से सीवर के पानी में डूबी हुई है। आधा किलोमीटर सड़क पर एक फुट तक जलभराव है। इस वजह से सड़क भी जगह-जगह से टूट गई है और गड्ढे बन गए हैं। गड्ढों की वजह से वाहन भी खराब होकर बीच में ही खड़े हो जाते हैं।
नगर निगम व एनएचएआई अधिकारियों ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है, इसलिए समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। इसी सर्विस सड़क से सेक्टर रोड भी जुड़ी है। इसलिए इस पर वाहनों का दबाव भी खूब रहता है।
यह भी पढ़ें- गजब हाल! 2 माह में बनी केवल एक प्रॉपर्टी आईडी, इधर से उधर भटक रहे लोग; निगम को भी राजस्व का नुकसान
एनएचएआई के परियोजना निदेशक धीरज सिंह ने बताया कि यह नगर निगम की कॉलोनियों का सीवर का पानी है। कई बार बात की लेकिन नगर निगम इस समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। एक बार फिर से बात की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।