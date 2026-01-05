दिल्ली-मथुरा हाईवे की सर्विस रोड सीवर के पानी में डूबी, एक महीने से चुप्पी साधे बैठा निगम और NHAI

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। देश-विदेश के लोग दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रयोग करते हैं। जगह-जगह टोल टैक्स भी वसूला जाता है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि सफर सुगम होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। राजमार्ग की हालत जगह-जगह से खराब है।

फरीदाबाद में एस्कार्ट्स मुजेसर स्टेशन के पास सर्विस सड़क एक महीने से सीवर के पानी में डूबी हुई है। आधा किलोमीटर सड़क पर एक फुट तक जलभराव है। इस वजह से सड़क भी जगह-जगह से टूट गई है और गड्ढे बन गए हैं। गड्ढों की वजह से वाहन भी खराब होकर बीच में ही खड़े हो जाते हैं।