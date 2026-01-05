Language
    दिल्ली-मथुरा हाईवे की सर्विस रोड सीवर के पानी में डूबी, एक महीने से चुप्पी साधे बैठा निगम और NHAI

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:16 AM (IST)

    फरीदाबाद में दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एस्कॉर्ट्स मुजेसर स्टेशन के पास सर्विस रोड एक महीने से सीवर के पानी में डूबी है। लगभग आधा किलोमीटर सड़ ...और पढ़ें

    दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस रोड पर एक महीने से भरा पानी। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। देश-विदेश के लोग दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रयोग करते हैं। जगह-जगह टोल टैक्स भी वसूला जाता है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि सफर सुगम होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। राजमार्ग की हालत जगह-जगह से खराब है।

    फरीदाबाद में एस्कार्ट्स मुजेसर स्टेशन के पास सर्विस सड़क एक महीने से सीवर के पानी में डूबी हुई है। आधा किलोमीटर सड़क पर एक फुट तक जलभराव है। इस वजह से सड़क भी जगह-जगह से टूट गई है और गड्ढे बन गए हैं। गड्ढों की वजह से वाहन भी खराब होकर बीच में ही खड़े हो जाते हैं।

    नगर निगम व एनएचएआई अधिकारियों ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है, इसलिए समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। इसी सर्विस सड़क से सेक्टर रोड भी जुड़ी है। इसलिए इस पर वाहनों का दबाव भी खूब रहता है।

    एनएचएआई के परियोजना निदेशक धीरज सिंह ने बताया कि यह नगर निगम की कॉलोनियों का सीवर का पानी है। कई बार बात की लेकिन नगर निगम इस समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। एक बार फिर से बात की जाएगी।

     