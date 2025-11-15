अल-फलाह मस्जिद के इमाम गिरफ्तारी से हलचल, हाफिज ने अदा कराई नमाज; किरायेदारों के वेरिफिकेशन की बड़ी सीख

-इमाम की गिरफ्तारी के बाद हाफिज ने पढ़ाई जुमा की नमाज



अनिल बेताब, फरीदाबाद। धौज तथा आसपास के गांवों की मस्जिदों में जुमा की नमाज के दौरान आतंकी घटना का असर दिखाई दिया। कई जगह इमाम ने इन घटनाओं से सबक लेने पर जोर दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी की साथ वाली मस्जिद के इमाम इश्तियाक की गिरफ्तारी होने के बाद हाफिज इकबाल ने जुमा की नमाज अदा कराई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने नमाज से पहले खुतबा में अरबी भाषा में अल्लाह-रसूल का जिक्र किया, आतंकी घटना पर कुछ नहीं बोले। जुमा की नमाज में आम ग्रामीण तो शामिल थे, मगर आमतौर पर हर जुमा में नमाज पढ़ने को आने वाले अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों की संख्या कम थी।

वुजु करने के बाद जब लोग नमाज पढ़ने को मस्जिद की ओर से बढ़ने लगे तो इस दौरान इमाम इश्तियाक के बारे में चर्चा करते दिखे। लोगों ने कहा कि हमें अपने घरों में किरायेदार रखने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए।

बता दें कि अल फलाह मस्जिद के इमाम इश्तियाक का फतेहपुर तगा की डेहरा काॅलोनी में अपना मकान है। दिल्ली बम धमाके के मुख्य साजिशकर्ता डाॅ. उमर नबी बट के दोस्त व इमाम के मकान के किरायेदार डाॅ. मुजम्मिल ने आतंक का सामान जमा करने के लिए खाद-बीज के कट्टों का सहारा लिया था।

डाॅ. मुजम्मिल ने कट्टों में ही 2923 किलोग्राम अमोनियम जमा किया था। इमाम का मकान होने की वजह से किसी ने भी उस पर शक नहीं किया। इमाम को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। आतंकी घटना का नाम अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीमों की सक्रियता के साथ ही मस्जिदों में भी चर्चा शुरू हो गई है।