मस्जिद के इमाम और गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल की नजदीकियों का खुलासा, अब पुलिस खंगाल रही कॉल और बैंक डिटेल

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा उठाए गए सिरोही मस्जिद के इमाम और सफेदपोश आतंकी के रूप में गिरफ्तार हो चुके आतंकी डाॅ. मुजम्मिल के बीच सालभर से नजदीकी बहुत अधिक बढ़ गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मुजम्मिल अक्सर इमाम के पास मस्जिद में जाता था और दोनों घंटों बात किया करते थे।

इसी नजदीकी की वजह से मस्जिद का इमाम पुलिस की रडार में आया है और उससे पूछताछ जारी है। यह पता किया जा रहा है कि आतंकी घटना में उसका कितना और किसी तरह का कनेक्शन तो नहीं है। सूत्रों के अनुसार, इमाम के फोन काॅल की भी डिटेल खंगाली जा रही है। साथ ही बैंक खातों की भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आशंका है कि डा.मुजम्मिल ने इमाम की आर्थिक मदद की थी। इसलिए देखा जा रहा है कि सालभर में इमाम के खाते में कितना लेन-देन हुआ है और यह रुपया कहां से आया।

दरअसल, यूनिवर्सिटी परिसर स्थित मस्जिद के इमाम इश्तियाक को पुलिस ने 13 नवंबर को ही गिरफ्तार कर लिया था। इसी इमाम के फतेहपुर तगा वाले मकान में डाॅक्टर ने किराए पर कमरा लेकर 2523 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था।

इसके साथ शुक्रवार देर रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सिरोही के इमाम इमामुद्दीन को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। जिसको रविवार देर शाम तक नहीं छोड़ा गया। नमाज पढ़ने के बहाने जाता था मस्जिद सूत्रों के अनुसार, सालभर से आतंकी मुजम्मिल इमाम के पास नमाज पढ़ने के बहाने जाता था। धीरे-धीरे इमाम के परिवार का इलाज कर उसे अपने विश्वास में ले लिया। इसी बहाने दोनों की नजदीक भी बढ़ी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि साल में मस्जिद के अलावा भी इमाम आतंकी डाक्टर से तीन से चार बार घर पर भी मिला था।