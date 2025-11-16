Delhi Blast: व्हाइट-कालर आतंकी मॉड्यूल के तार कई राज्यों में फैले, NIA की दिल्ली से कश्मीर तक 6 राज्यों में छापेमारी
दिल्ली में हुए धमाके के मामले में एनआईए ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस मॉड्यूल के तार दिल्ली से कश्मीर तक छह राज्यों में फैले हुए हैं। एनआईए ने दिल्ली, कश्मीर और अन्य राज्यों में छापेमारी की, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। मॉड्यूल में शामिल आतंकी 'व्हाइट-कॉलर' हैं, जो युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे थे। एनआईए मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला के पास हुए आतंकी हमले की जांच में पता चला है कि फरीदाबाद-सहारनपुर मॉड्यूल के तार कई राज्यों में फैल चुके हैं। इसलिए इस पूरे माॅड्यूल का पता लगा उन्हें पकड़ना सुरक्षा एजेंसियों व राज्यों की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इस पूरे माॅड्यूल को इंडियन मुजाहिद्दीन की तरह खत्म करने का निर्णय लिया गया है।
आधिकारिक जानकारी का है इंतजार
इसी मकसद से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रविवार से दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आतंकियों व इनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। संबंधित राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर एनआईए छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी कई दिनों तक चलेगी। अभी एजेंसी ने छापेमारी को लेकर अधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की है।
आत्मघाती हमले की बना रहा था योजना
लाल किला विस्फोट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अन्य घायलों का अभी भी लोक नायक अस्पताल में इलाज चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह एक 'व्हाइट-कालर' आतंकवादी माॅड्यूल है, जिसका नेतृत्व डाॅक्टरों के एक समूह कर रहा था। धमाके में मारा गया जैश-ए-मोहम्मद आतंकी उमर नबी बट पिछले साल से ही आत्मघाती हमला करने की योजना बना रहा था। इस मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े दो डाॅक्टर, मुजम्मिल गनाई और शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया है।
मेडिकल छात्रा प्रियंका शर्मा भी हिरासत में
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी मेडिकल काॅलेज की एक मेडिकल छात्रा प्रियंका शर्मा (हरियाणा के रोहतक की निवासी) को भी हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां डाॅक्टरों से उसके संबंधों की जांच कर रही हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक आरोपित से पूछताछ के आधार पर एक और संदिग्ध, जसीर उर्फ दानिश को हिरासत में लिया है।
21 लोगों को गिरफ्तार किया गया
नारकोटिक्स मामले में प्रेसीडेंसी जेल में बंद बंगाल के साबिर अहमद से भी एनआइए पूछताछ कर रही है। साथ ही, असम में इंटरनेट मीडिया पर विस्फोट का समर्थन करने वाले पोस्ट डालने के आरोप में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
जांच से पता चला है कि उमर को अवैध वित्तीय चैनलों के माध्यम से 20 लाख की फंडिंग मिली थी। वह विस्फोट से पहले हरियाणा के नूंह में हिदायत काॅलोनी में 10 दिनों तक किराए के कमरे में रहा था। ईडी और एनआईए, यूनिवर्सिटी के खातों और विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है।
