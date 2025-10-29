हरियाणा में बनने जा रही पहली स्टेट ऑफ द आर्ट e-Library, आधुनिक सुविधाओं के चलते होगी कई मायनों में खास
फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित टाउन पार्क में प्रदेश की पहली स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ई-लाइब्रेरी बनेगी। इस हाईटेक लाइब्रेरी में आधुनिक सुविधाएं जैसे एयर कंडीशनिंग, हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी। लगभग 200 विद्यार्थियों के एक साथ अध्ययन करने की क्षमता होगी। फिजिकल बुक्स के साथ डिजिटल लाइब्रेरी सेक्शन भी होगा।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। प्रदेश की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट ई-लाइब्रेरी सेक्टर-12 स्थित टाउन पार्क में बनेगी। यह आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ई-लाइब्रेरी हजारों पाठकों और विद्यार्थियों को मिलेगा।
जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बुधवार को एचएसआईआईडीसी एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अधिकारियों के साथ सेक्टर-12 स्थित टाउन पार्क में अत्याधुनिक ई-लाइब्रेरी के निर्माण कार्य की तैयारियों का जायजा लिया।
जिला उपायुक्त ने कहा कि इस हाईटेक लाइब्रेरी में एयर कंडीशन, हाई स्पीड इंटरनेट, फायर फाइटिंग सिस्टम, सुंदर फर्नीचर से युक्त विस्तृत बैठक कक्ष होगा।
एचएसवीपी की बिल्डिंग में एचएसआईआइडीसी द्वारा सीएसआर पहल के अंतर्गत करीब दो करोड़ रुपये से काम किया जा रहा है। इस इमारत में मेजनाइन फ्लोर, ग्रुप डिस्कशन चेंबर्स, ऑडियो-विजुअल रूम, और आरामदायक सीटिंग अरेंजमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
विद्यार्थियों के लंबे अध्ययन सत्रों को ध्यान में रखते हुए आरामदायक सीटों पर बैठने की विशेष व्यवस्था भी की गई है। प्रयास है कि यह लाइब्रेरी नए साल से पहले जनता को समर्पित कर दी जाए। लाइब्रेरी में लगभग 200 विद्यार्थियों के एक साथ अध्ययन करने की क्षमता होगी।
साथ ही आसपास के गार्डन क्षेत्र को भी विकसित किया जा रहा है, ताकि बच्चे खुले वातावरण में भी अध्ययन कर सकें। उन्होंने कहा कि इस लाइब्रेरी में फिजिकल बुक्स के साथ-साथ डिजिटल लाइब्रेरी सेक्शन भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें ई-बुक्स, आनलाइन लर्निंग संसाधन, और डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी।
भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, और समसामयिक विषयों से जुड़ी पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र भी नियमित रूप से लाइब्रेरी में उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑडियो-विजुअल सेशन के माध्यम से भारतीय संस्कृति और इतिहास की जानकारी भी विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाएगी। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद हम यहां पर कैंटीन, फुटबाल ग्राउंड और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी विकसित किया जाएगा।
