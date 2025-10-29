फरीदाबाद में प्रदूषण मॉनिटरिंग का गोलमाल: स्टेशन बंद, AQI फिर भी 167!

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी की आबोहवा को लेकर भी सरकारी विभागों का गोलमाल जारी है। मंगलवार को जिले में पूरे दिन धुंध छाई रही। जबकि प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से एक्यूआइ केवल 167 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर बताया गया। जोकि मानक से दो गुणा अधिक था। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी किए गए बुलेटिन में अलग-अलग स्टेशन का एक्यूआइ नहीं बताया गया।

बोर्ड की ओर से शहर में चार जगहों पर प्रदूषण मापक यंत्र लगाए गए हैं। जिसमें सेक्टर-30, नेहरू ग्राउंड एनआइटी, सेक्टर-11 और सेक्टर-16 शामिल है। पिछले एक सप्ताह से केवल दो स्टेशनों पर ही एक्यूआइ दिखाया जा रहा था। जिसमें सेेक्टर-30 और नेहरु ग्राउंड शामिल था। सेक्टर-16 और सेक्टर-11 का एक्यूआइ नहीं बताया जा रहा था।

अधिकारियों के पास नहीं है जवाब इन दो स्टेशनों के एक्यूआइ का औसत निकालकर प्रदूषण शहर में पीएम 2.5 स्तर बता रहा था। लेकिन मंगलवार को जिले में एक भी मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं चल रहा था। फिर भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एक्यूआइ 167 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर जारी किया गया। पूरे दिन आसमान में धुंध छाई रही।