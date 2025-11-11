दक्षिण हरियाणा के रिमोट एरिया बन रहे आतंकियों की पनाहगाह, पाली गांव से पकड़ा गया था आतंकी अब्दुल रहमान

सुशील भाटिया, फरीदाबाद। दक्षिण हरियाणा का रिमोट एरिया यानी ग्रामीण अंचल आतंकी गतिविधियों का महफूज ठिकानों के रूप में सामने आ रहा है। फतेहपुर तगा गांव, जहां सफेदपोश आतंकी डाॅ. मुज्जमिल ने एक कमरा किराए पर लेकर 2563 किलो विस्फोटक पदार्थ कट्टों में भर कर रखा था, वह गांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर है।

जबकि उससे पहले धौज गांव में एक कमरा और किराए पर ले रखा था, जहां से पुलिस ने 360 किलो विस्फोटक, राइफल, पिस्टल सहित आतंकी गतिविधियों से संबंधित अन्य सामग्री बरामद की है। फतेहपुर तगा में जहां कमरा किराए पर लिया गया था, वहां की सड़क जर्जर थी, नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा था और अंदर खेत में मकान बना हुआ था।

यहां अवैध रूप से एक काॅलोनी काटी हुई है। पुलिस इस एरिया में शायद ही कभी आई होगी। पुलिस की नजरों से दूर डाॅ. मुज्जमिल ने यहीं पर आराम से विस्फोटक छिपाया। इस से पहले इसी वर्ष मार्च माह में फरीदाबाद में ही पाली गांव मेंं बांस रोड पर एक खेत में बंद पड़े ट्यूबेवल के कोठरे से आतंकी अब्दुल रहमान को पकड़ा गया था।

अब्दुल के पास से दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे। यह क्षेत्र भी स्थानीय पुलिस की नजरों के इर्द-गिर्द भी नहीं था। गुजरात एटीएस व पलवल एसटीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर आतंकी को पकड़ा था। हाल ही में पड़ोसी जिला पलवल के हथीन से भी दो पाकिस्तानी जासूसों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था। इसमें आरोपी तौफीक जिले के आलीमेव गांव का रहने वाला था, जिस पर भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान उच्च आयोग को भेजने का आरोप लगा।

इसके बाद क्राइम ब्रांच ने 30 सितंबर को पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं देने के आरोप में यूट्यूबर वसीम अकरम को भी गिरफ्तार किया था। मई माह में पाकिस्तान के लिए जासूसी काम करने के आरोप में एनआईए ने नूंह के कांगरका गांव से तावड़ू के रहने वाले मोहम्मद तारीफ व नूंह के राजागांव के रहने वाले अरमान का गिरफ्तार किया था।