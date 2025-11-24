सोहना आरओबी को फोर लेन बनाने में बाधा बने निजी भू-स्वामियों के निर्माण, अंत में प्रशासन तोड़ेगा दीवार
सोहना आरओबी को फोर लेन बनाने में निजी भू-स्वामियों द्वारा डाली जा रही बाधाओं को प्रशासन अब दूर करेगा। अवैध निर्माणों को तोड़ा जाएगा, जिससे आरओबी का विस्तार हो सके और परियोजना में तेजी आए। इससे सोहना के लोगों के लिए यातायात सुगम होगा।
सुभाष डागर, बल्लभगढ़। सोहना रेलवे ओवर ब्रिज (सोहना आरओबी) को चार लेन बनाने में अब निजी भू-स्वामियों के निर्माण बाधा बने हुए हैं। सेक्टर-24 की तरफ से कुछ लोगों ने स्वेच्छा से निर्माण हटा लिए हैं, लेकिन राजमार्ग की तरफ किसी ने एक ईंट भी नहीं हटाई है। यदि इसी तरह से चलता रहा तो परियोजना 24 महीने के बजाय पांच वर्ष में भी पूरी नहीं हो पाएगी।
सोहना आरओबी को चार लेन बनाने के लिए प्रशासन ने निजी भू-स्वामियों से कुछ भूमि खरीदी है। योजना के लिए एक बड़े कारखाने के मालिक से भी भूमि खरीदी है। कारखाना मालिक ने जमीन की रजिस्ट्री करके रुपए ले लिए लेकिन अभी तक भूमि से अपने कारखाने का भाग नहीं हटाया है। ऐसे ही कुछ अन्य भूमि मालिक के भी निर्माण खड़े हुए हैं जो फिलहाल निर्माण कार्य शुरू करने में बाधा बने हुए हैं।
सोहना आरओबी को चार लेन बनाने की 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री एवं विधायक मूलचंद शर्मा की मांग पर घोषणा कर दी। मौके पर पीडब्ल्यूडी के पास आरओबी को चार लेन बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं थी। योजना को पूरी करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया।
अधिकारियों ने यहां पर सभी भू-स्वामियों से चर्चा करके भूमि खरीद ली। योजना को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई परचेज समिति ने मंजूरी भी दे दी। योजना को शुरू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। यह परियोजना 71 करोड़ रुपये से पूरी की जाएगी। परियोजना को 24 महीने में पूरा किया जाना है। जब तक यहां पर निजी भू-स्वामियों के निर्माण हटाए जाते हैं, तब तक निर्माण कार्य कैसे शुरू हो पाएगा।
"कुछ लोगों ने अपनी भूमि से निर्माण खुद हटा लिए हैं, जिस जमीन पर मालिकों के निर्माण अभी भी बने हुए हैं, इन्हें वह जल्द से जल्द हटा लें। यदि लोगों ने खुद ये निर्माण नहीं हटाए तो मजबूरी में हमें हटाने पड़ेंगे। परियोजना को पूरा करने में देरी नहीं होने दी जाएगी। समय पर ही निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।"
-सचिन सिरोहा, उपमहाप्रबंधक एचएसआरडीसी
