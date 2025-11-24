सोहना आरओबी को फोर लेन बनाने में बाधा बने निजी भू-स्वामियों के निर्माण, अंत में प्रशासन तोड़ेगा दीवार

सुभाष डागर, बल्लभगढ़। सोहना रेलवे ओवर ब्रिज (सोहना आरओबी) को चार लेन बनाने में अब निजी भू-स्वामियों के निर्माण बाधा बने हुए हैं। सेक्टर-24 की तरफ से कुछ लोगों ने स्वेच्छा से निर्माण हटा लिए हैं, लेकिन राजमार्ग की तरफ किसी ने एक ईंट भी नहीं हटाई है। यदि इसी तरह से चलता रहा तो परियोजना 24 महीने के बजाय पांच वर्ष में भी पूरी नहीं हो पाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोहना आरओबी को चार लेन बनाने के लिए प्रशासन ने निजी भू-स्वामियों से कुछ भूमि खरीदी है। योजना के लिए एक बड़े कारखाने के मालिक से भी भूमि खरीदी है। कारखाना मालिक ने जमीन की रजिस्ट्री करके रुपए ले लिए लेकिन अभी तक भूमि से अपने कारखाने का भाग नहीं हटाया है। ऐसे ही कुछ अन्य भूमि मालिक के भी निर्माण खड़े हुए हैं जो फिलहाल निर्माण कार्य शुरू करने में बाधा बने हुए हैं।

सोहना आरओबी को चार लेन बनाने की 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री एवं विधायक मूलचंद शर्मा की मांग पर घोषणा कर दी। मौके पर पीडब्ल्यूडी के पास आरओबी को चार लेन बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं थी। योजना को पूरी करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया।