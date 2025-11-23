फरीदाबाद में बीच-बचाव करने पर युवक की चाकू मारकर हत्या, मामला दर्ज कर जांच शुरू

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। झगड़े में बीच-बचाव करने आए एक युवक की कई लोगों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मरने वाला किसी भी पार्टी को नहीं जानता था। वह अपनी कार चला रहा था। रविवार शाम को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड पर सेक्टर 17 और 18 के बीच डिवाइडिंग लाइन पर दो ग्रुप में झगड़ा हो रहा था। वह अपनी कार रोककर बीच-बचाव करने गया। हमलावर अपनी बाइक छोड़कर भाग गए।

सूचना मिलने पर सेक्टर 17 पुलिस मौके पर पहुंची। शव को बादशाह खान सिविल हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया गया। मरने वाले के परिवार को सूचित कर दिया गया है। सोमवार को पोस्टमार्टम होगा। सेक्टर 17 पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक, पलवल के लालवा गांव का रहने वाला रविंद्र ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 85 में कार चलाता था। रविवार को वह फरीदाबाद में था और अपनी कार से सेक्टर-17-18 की डिवाइडिंग लाइन से गुजर रहा था। जब उसने वहां झगड़ा होते देखा तो उसने कार रोक दी। वहीं उसकी हत्या कर दी गई। रविंद्र खून से लथपथ था और आरोपी भाग गए। वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी।