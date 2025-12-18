टूर्नामेंट के बाद भिवानी की महिला शूटर से फरीदाबाद के होटल में दुष्कर्म, सहेली के साथ ही दो युवक गिरफ्तार 

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। तिलपत शूटिंग रेंज में चल रही प्रतियोगिता में भाग लेने आई महिला शूटर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शूटर अपनी सहेली के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बुधवार को आई थी। इसके बाद उसकी सहेली के जानकार ने ही शूटर के साथ दुष्कर्म किया। महिला शूटर की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। भिवानी की रहने वाली महिला शूटर अपने सहेली के साथ मंगलवार को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई थी।

प्रतियोगिता खत्म होने के बाद शाम को महिला शूटर के दोस्त ने फरीदाबाद में रहने वाले अपने एक जानकार गौरव को फाेन करके मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहा। फोन करने के आधे घंटे बाद गौरव अपने दोस्त सतेंद्र के साथ वहां पर पहुंच गया।

इसके बाद चारों की योजना बनी कि बुधवार शाम को फरीदाबाद में रुककर बृहस्पतिवार को भिवानी के लिए निकला जाएगा। बुधवार शाम को चारों ने सराय ख्वाजा स्थित होटल में दो कमरे ले लिए। फिर एक कमरे में पार्टी की।