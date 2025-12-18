घर खरीदने का सपना टूटा, ओल्ड फरीदाबाद में आग लगने से राख हो गए अलमारी में 10 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद।ओल्ड फरीदाबाद थाना क्षेत्र में स्थित एक मकान के बेसमेंट में आग लगने से 10 लाख रुपये जल गए। पीड़ित ने यह रुपये मकान खरीदने के लिए जोड़े थे। इसके साथ ही बेसमेंट में रखा सारा सामान भी जल गया। आग लगने की वजह शाॅर्ट सर्किट बताई जा रही है।

सेक्टर-20 ए फ्रेंड्स काॅलोनी में रहने वाले गोविंद ने बताया कि वह बृहस्पतिवार को सुबह नौ बजे घर से कंपनी जाने के लिए निकल गए थे। करीब तीन घंटे बाद परिवार के लोगों ने फोन पर सूचना दी कि बेसमेंट में आग लग गई है।

सूचना मिलते ही गोविंद तुरंत घर पर पहुंचे। पीड़ित के अनुसार करीब आधे घंटे में आग पूरे कमरे में फैल गई। उन्होंने आग की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। फायर ब्रिगेड के आने तक उन्होंने खुद और पड़ोसियों के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियाें ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोबिंद के अनुसार उन्होंने बेसमेंट की अलमारी में 10 लाख रुपये रखे थे। मकान खरीदने की योजना थी। कुछ दिन पहले ओल्ड फरीदाबाद में ही मकान देखा था। कुछ रुपये उन्होंने अपनी बचत में से जुटाए थे। जबकि कुछ रुपये रिश्तेदारों से उधार लिए थे।