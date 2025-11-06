Language
    शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर तोड़वा दी एफडी और दिलवा दिया लोन, इस तरह कारोबारी ने गंवाए 2.61 करोड़

    By Parveen Kaushik Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:29 AM (IST)

    एक कारोबारी को शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर धोखेबाजों ने 2.61 करोड़ रुपये का चूना लगाया। उन्होंने पहले उसकी एफडी तुड़वाई और फिर लोन लेने के लिए मजबूर किया। कारोबारी ने सारा पैसा शेयर बाजार में लगा दिया, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शेयर मार्केट में निवेश करने पर मोटा मुनाफा कराने का लालच देकर साइबर ठगों ने एक कारोबारी से 2.61 करोड़ ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना सेंट्रल में मामला दर्ज किया गया है।

    अशोका एन्क्लेव में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका अपना कारोबार है। 13 जुलाई को उन्होंने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर शेयर मार्केट में निवेश करने पर अधिक मुनाफा कराने वाला विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन पर एक लिंक दिया हुआ था। उसने उस लिंक को क्लिक कर दिया।

    इसके बाद उसे एक वाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया गया। इस ग्रुप में और भी काफी लोग शामिल थे। ग्रुप एडमिन शंकर राम लखानी था। इस ग्रुप में बाकी कुछ लोग मार्केट में निवेश के बाद हो रहे मुनाफे के बारे में पोस्ट करते रहते थे। उसने भी निवेश करने में रूचि दिखाई। तब एक अनजान नंबर से उसकी बात होने लगी। इसके बाद उसे एक व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग, स्टाक ट्रेडिंग,आईपीओ और अन्य निवेश के बारे में जानकारी देते लगा।

    अत्यधिक लाभ देने वाली निवेश योजनाओं के बारे में बता कर निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। वह उनकी बातों में आ गए और 15 जुलाई से 20 अक्टूबर के बीच आरोपितों द्वारा बताए गए बैंक खाते में दो करोड़ 61 लाख रुपये निवेश कर दिए।

    आरोपितों ने उससे कहा कि उसका यह पैसा कई गुणा हो गया है। एक साइट पर उसका मुनाफा दर्शाया जाता था। जब उसने कुछ पैसे निकालने के बारे में पूछा तो आरोपितों ने कमीशन के रूप में और पैसे मांगे। उसे शक हो गया।

    इसके बाद आरोपितों ने उससे बात करना बंद कर दी। उसने साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर-1930 पर काॅल किया तो पता लगा कि उसके साथ ठगी हो गई है। पीड़ित का कहना है कि उसने बैंक में एफडी तोड़कर व लोन लेकर निवेश किया था।

