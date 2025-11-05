फरीदाबाद में फर्जी दाखिला-मिड डे मील घोटाले की CBI जांच, 15 सरकारी स्कूलों का 10 साल पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाएगा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के फर्जी दाखिले की चल रही सीबीआई जांच फरीदाबाद तक पहुंच गई है। बल्लभगढ़ और फरीदाबाद ब्लाक के करीब 15 प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की रिपोर्ट चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कार्यालय में मंगलवार और बुधवार को स्कूल मुखियाओं ने जमा की है।

अगले दस दिन में सीबीआई की टीम सरकारी स्कूलों का दस वर्ष पुराना रिकार्ड खंगालने के लिए आ सकती है। इन सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को शैक्षणिक सत्र 2014-15 और 16 के बच्चों को ढूंढना है। बच्चों के अभिभावकों से भी पूछताछ की जानी है।

वर्ष 2013 तक हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मैन्युअली ही दाखिला होता था। 2014-15 से स्कूलों में बच्चों के आधार कार्ड के साथ एमआईएस पोर्टल पर डाटा अपलोड होने लगा। जिस कारण सरकारी स्कूलों में दाखिले कम होना शुरू हो गए।

शैक्षणिक सत्र 2014-15 और 2015-16 के बीच स्कूलों में बच्चों के दाखिले में अंतर आ गया। प्रदेश के कई जिलों में फर्जी दाखिला और मिड डे मील घोटाला को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। इस जांच की आंच फरीदाबाद भी पहुंच चुकी है। इसे लेकर जून में पहले स्कूलों ने संबंधित रिपोर्ट और दस्तावेेज जमा किए थे। दोबारा तीन और चार नवंबर को स्कूल मुखिया को सीबीआई ने रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बुलाया था।

फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में फर्जी दाखिला और मिड डे मील घोटाला हुआ है या नहीं यह तो जांच का विषय है, लेकिन रिपोर्ट सबमिट होने की खबर के बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अधिकारी खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं।

इन स्कूलों के मुखिया ने जमा किए हैं रिकार्ड शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक प्राथमिक पाठशाला सराय ख्वाजा, सेहतपुर, तिलपत, एत्मादपुर, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओल्ड फरीदाबाद, राजकीय प्राथमिक पाठशाला बड़खल, ऊंचा गांव और चावला कालोनी सहित अन्य स्कूलों के मुखिया ने रिपोर्ट जमा की है।