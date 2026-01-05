फरीदाबाद में खारे पानी की आपूर्ति से लोग परेशान, नगर निगम पर फूटा गुस्सा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में डबुआ कॉलोनी एनआईटी बी ब्लॉक में खारे पानी की आपूर्ति की जा रही है। लोगों ने नगर निगम में इसकी शिकायत की है।

बताया गया कि शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं किया गया है। अब कॉलोनी के लोग एक-दो दिन में नगर निगम मुख्यालय जाकर इस मुद्दे पर रोष प्रकट करेंगे।