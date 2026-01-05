Language
    फरीदाबाद में खारे पानी की आपूर्ति से लोग परेशान, नगर निगम पर फूटा गुस्सा

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:21 AM (IST)

    फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी, एनआईटी बी ब्लॉक में खारे पानी की आपूर्ति से लोग परेशान हैं। निवासियों ने नगर निगम में शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।

    खारे पानी से डबुआ कॉलोनी के लोग परेशान। सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में डबुआ कॉलोनी एनआईटी बी ब्लॉक में खारे पानी की आपूर्ति की जा रही है। लोगों ने नगर निगम में इसकी शिकायत की है।

    बताया गया कि शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं किया गया है। अब कॉलोनी के लोग एक-दो दिन में नगर निगम मुख्यालय जाकर इस मुद्दे पर रोष प्रकट करेंगे।