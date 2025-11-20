लावारिस बैग मिलने से मेट्रो स्टेशन पर मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची कई टीमें; हकीकत जान पुलिस ने पकड़ा माथा

Language
    By Subhash Dagar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:42 PM (IST)

    फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन पर तीन लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। जांच के लिए बम निरोधक दस्ता और पुलिस पहुंची। बाद में, आकाश नामक एक युवक ने बताया कि नशे में होने के कारण उसने बैग वहां छोड़ दिए थे। बैगों में कपड़े और निजी सामान मिला। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया।

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)। फरीदाबाद जनपद के बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन के प्रांगण में तीन लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया।

    वहीं, जांच करने के लिए मौके पर बम निरोधक, खोजी कुत्ता दस्ता, सीआइएसएफ, मेट्रो थाना और थाना शहर पुलिस की टीम पहुंची। जब पुलिस जांच कर रही थी तो तभी इन बैगों को रखने वाला युवक आ गया। उसने बताया कि शराब ज्यादा पीने के कारण वह अपने तीन बैग रख कर ज्यादा नशा की हालत में सोने के लिए चला गया। मेट्रो थाना पुलिस ने उसकी जांच करने के बाद छोड़ दिया।

    बुधवार को दिन में 12 बजे राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन के प्रांगण में तीन लावारिस बैग रखे हुए देख कर लोगों ने इसके बारे में तुरंत मेट्रो स्टेशन प्रबंधन, थाना शहर पुलिस और 112 नंबर पर सूचना दे दी। सूचना मिलने के बाद तुरंत मेट्रो प्रबंधन ने यात्रियों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए बस अड्डे की तरफ खुलने वाले गेट नंबर-एक को बंद करा दिया। रेलवे स्टेशन रोड की तरफ खुलने वाले गेट नंबर-2 को यात्रियों के आवागमन के लिए खोल दिया। ताकि मेट्रो के संचालन में किसी तरह की बाधा पैदा न हो।

    वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और बम निरोधक दस्ते ने जांच शुरू की तो तभी मौके पर बैग रखने वाला आकाश नाम का युवक पहुंच गया। बैग की जांच की तो इसमें उसके कपड़े, किताब, पेचकस व पिलास मिले। पुलिस ने जब उससे पूछा कि वह कहां का रहने वाला तो उसने बताया कि वह सुभाष चौक एनआइटी नंबर एक में रहता है।

    रामा पैलेस में साजन कार डेकोरेटर के पास काम करता है। उसने शराब ज्यादा पीली तो उसे नशा में नींद लग रही थी। इसलिए वह अपने बैग रख कर बस अड्डे में सोने के लिए चला गया था। दो घंटे तक चली प्रक्रिया के बाद गेट नंबर-एक को यात्रियों के लिए फिर से खोल दिया गया।

    मेट्रो थाना पुलिस आकाश को पूछताछ के लिए थाने ले गई। मेट्रो थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि जांच करने पर आकाश अच्छे परिवार का पाया गया है, उसने नशा ज्यादा होने के कारण ऐसा किया है। इसलिए उसे छोड़ दिया गया।

    मेट्रो स्टेशन के नजदीक खड़ी होती हैं सैंकड़ों रेहड़ी

    राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन और महाराजा नाहर सिंह सामान्य बस अड्डे के आसपास सैंकड़ों रेहड़ी खड़ी होती है। इन रेहड़ियों का पुलिस के पास किसी भी तरह का कोई लेखा-जोखा नहीं है। न ही इनके आधार कार्ड का रिकॉर्ड और न ही पुलिस से इनका कोई सत्यापन किया है। इन रेहड़ियों को खड़ा करने वाला कोई व्यक्ति संदिग्ध भी हाे सकता है। इसलिए पुलिस को इनका सत्यापन करना चाहिए या फिर इन्हें यहां से हटा देना चाहिए। नहीं किसी दिन कोई हादसा हो सकता है।