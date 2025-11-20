लावारिस बैग मिलने से मेट्रो स्टेशन पर मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची कई टीमें; हकीकत जान पुलिस ने पकड़ा माथा

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)। फरीदाबाद जनपद के बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन के प्रांगण में तीन लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं, जांच करने के लिए मौके पर बम निरोधक, खोजी कुत्ता दस्ता, सीआइएसएफ, मेट्रो थाना और थाना शहर पुलिस की टीम पहुंची। जब पुलिस जांच कर रही थी तो तभी इन बैगों को रखने वाला युवक आ गया। उसने बताया कि शराब ज्यादा पीने के कारण वह अपने तीन बैग रख कर ज्यादा नशा की हालत में सोने के लिए चला गया। मेट्रो थाना पुलिस ने उसकी जांच करने के बाद छोड़ दिया।

बुधवार को दिन में 12 बजे राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन के प्रांगण में तीन लावारिस बैग रखे हुए देख कर लोगों ने इसके बारे में तुरंत मेट्रो स्टेशन प्रबंधन, थाना शहर पुलिस और 112 नंबर पर सूचना दे दी। सूचना मिलने के बाद तुरंत मेट्रो प्रबंधन ने यात्रियों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए बस अड्डे की तरफ खुलने वाले गेट नंबर-एक को बंद करा दिया। रेलवे स्टेशन रोड की तरफ खुलने वाले गेट नंबर-2 को यात्रियों के आवागमन के लिए खोल दिया। ताकि मेट्रो के संचालन में किसी तरह की बाधा पैदा न हो।

वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और बम निरोधक दस्ते ने जांच शुरू की तो तभी मौके पर बैग रखने वाला आकाश नाम का युवक पहुंच गया। बैग की जांच की तो इसमें उसके कपड़े, किताब, पेचकस व पिलास मिले। पुलिस ने जब उससे पूछा कि वह कहां का रहने वाला तो उसने बताया कि वह सुभाष चौक एनआइटी नंबर एक में रहता है।

रामा पैलेस में साजन कार डेकोरेटर के पास काम करता है। उसने शराब ज्यादा पीली तो उसे नशा में नींद लग रही थी। इसलिए वह अपने बैग रख कर बस अड्डे में सोने के लिए चला गया था। दो घंटे तक चली प्रक्रिया के बाद गेट नंबर-एक को यात्रियों के लिए फिर से खोल दिया गया।