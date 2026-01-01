फरीदाबाद में नए साल के पहले दिन कटे 750 चालान, पुलिस ने हुड़दंग मचाने वालों पर कसा शिकंजा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर फरीदाबाद में हड़दंग करने वालों को रोकने के लिए 1500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिस की ओर से जगह-जगह नाकाबंदी की गई। इस दौरान पुलिस ने 750 चालान किए, जिसमें 200 ड्रिंक एंड ड्राइव वाले भी शामिल थे।

