    फरीदाबाद में नए साल के पहले दिन कटे 750 चालान, पुलिस ने हुड़दंग मचाने वालों पर कसा शिकंजा

    By Deepak Pandey Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:19 PM (IST)

    नए वर्ष की पूर्व संध्या पर फरीदाबाद में हुड़दंग रोकने के लिए 1500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। पुलिस ने जगह-जगह नाकाबंदी कर 750 चालान काटे, जिनमें ...और पढ़ें

    Hero Image

    वाहनों की चेकिंग करती फरीदाबाद पुलिस। जागरण

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर फरीदाबाद में हड़दंग करने वालों को रोकने के लिए 1500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिस की ओर से जगह-जगह नाकाबंदी की गई। इस दौरान पुलिस ने 750 चालान किए, जिसमें 200 ड्रिंक एंड ड्राइव वाले भी शामिल थे।

    पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, नए वर्ष की पूर्व संध्या पर हुड़दंग करने के मामले सामने आते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए रेस्टोरेंट और होटल के बाहर नजर रखी गई। इसके साथ ही बाजारों में भी सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिस की ओर से 18 नाके लगाए गए। यह नाके बदरपुर बॉर्डर, ओल्ड फरीदाबाद, मेट्रो चौक, एनआइटी एक सहित अन्य जगहों पर लगे। नाकों पर खड़े पुलिसकर्मियों ने एक-एक कार को अच्छी तरह से चेक किया।

    ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ साथ थाना प्रभारी और क्राइम ब्रांच के अफसर भी फील्ड में मौजूद रहे।

    नए साल में हुड़दंग करने वालों को रोकने के लिए पुलिस आयुक्त की ओर से विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए थे। पुलिस ने सड़क पर खड़े वाहनों को भी चेक किया।

     