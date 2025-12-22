Save Aravalli: अभियान से जुड़े 25 हजार से ज्यादा लोग, मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखा पत्र; रखी ये बड़ी मांग

निभा रजक, फरीदाबाद। साहब, अरावली सिर्फ हमारे लिए जमीन का टुकड़ा या पहाड़ नहीं बल्कि हमें जीवन देने वाली मां है। उसे परिभाषा में बांटने की बजाय सम्मान और संरक्षण देने की जरूरत है। अरावली पर किसी भी नई परिभाषा को लागू नहीं होने देंगे। इसका पुरजोर विरोध हो रहा है और जारी भी रहेगा... केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखे पत्र में कुछ इस तरह से सेव अरावली ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने अरावली की नई परिभाषा का विरोध जताया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अरावली की नई परिभाषा को लेकर विरोध जारी है। सेव अरावली ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इसमें 25 हजार से अधिक लोग ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त रविवार को वन क्षेत्र में एकत्रित होकर लोगों ने विरोध जताया था।

पदाधिकारियों के मुताबिक, नई परिभाषा के विरोध में जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। नई परिभाषा से अरावली पर्वतमाला के अधिकांश हिस्से नष्ट हो जाने का खतरा बढ़ गया है।