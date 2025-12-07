फरीदाबाद: रोज-रोज की कलह से तंग आकर पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, पति पर हमला कर तुड़वाए हाथ-पैर
नोएडा में एक महिला ने पारिवारिक कलह से तंग आकर अपने पति पर हमला कर दिया और उसके हाथ-पैर तोड़ दिए। रोज-रोज की कलह से परेशान होकर पत्नी ने यह खौफनाक कदम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पति की हरकतों से तंग आकर एक पत्नी ने उसे अपने परिचितों से पिटवा दिया। मामला जवाहर कॉलोनी से जुड़ा हुआ है। पुलिस को दो माह दर्ज किए गए एक शिकायत की जांच में इस अजीब मामले का पता चला है। होता भी यही है, रोज-रोज की दिक्कतों से आजिज आने के बाद एक न एक दिन सब्र का बांध टूट जाता है। ऐसा ही इस मामले में भी हुआ है।
पुलिस के अनुसार, जवाहर काॅलोनी में रहने वाले ललित पर दो माह पहले नकाबपोश युवकों ने हमला कर दिया था। इस दौरान आरोपितों ने ललित के हाथ-पैर तोड़ दिए थे। ललित की शिकायत पर सारन थाने में मामला दर्ज किया गया था।
मामले की जांच शुरू होने पर किसी को भी पत्नी पर शक नहीं हुआ। मगर क्राइम ब्रांच की टीम जैसे-जैसे खुलासे के करीब आने लगी, वैसे-वैसे जांच टीम के सदस्यों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जांच के आधार पर चार आरोपित हिरासत में ले लिए गए। पहले तो वे क्राइम ब्रांच को इधर-उधर की बातें बताते रहे लेकिन जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो साजिश की परते उघड़ती चली गईं।
आरोपितों से पूछताछ में सामने आया कि ललित की पत्नी श्वेता ने ही पति ललित की पिटाई करवाई थी। उसी के कहने पर सलाखों में कैद चारों हमलावरों ने ललित को पीटा था। पुलिस ने श्वेता को भी हिरासत में ले लिया है।
हमले का कारण बताया गया है कि ललित श्वेता को परेशान करता था। इस रोज-रोज की आफत का हल तलाशते हुए पीड़िता टूट सी गई। अंत में उसने एक षड्यंत्र की नींव रखी। अपने जानकार हर्ष की मदद से उसने पति पर हमला। हर्ष को भी पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार।
