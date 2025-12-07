फरीदाबाद में एक आरडब्ल्यूए ने स्वयं किया सुंदरीकरण, चंदा जमाकर बदल दी पूरे ब्लॉक की तस्वीर
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हर कोई अपने घर को साफ व सुंदर रखना चाहता है लेकिन सेक्टर-10 ब्लाॅक डी-दो के लोग अपने पूरे ब्लाॅक का सुंदरीकरण करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए नगर निगम पर निर्भर भी नहीं हैं। आरडब्ल्यूए सेक्टरवासियों से चंदा एकत्रित कर एक के बाद एक काम करा रही है। इससे पूरा ब्लाॅक सुंदर दिखाई देने लगा है। रविवार को ब्लाॅक की पार्क हाॅस्पिटल वाली रोड जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण कराया गया।
इस दौरान आरडब्ल्यूए के संरक्षक एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बीसला, एडवोकेट हरदीप सिंह ने कहा कि पार्क हाॅस्पिटल वाली रोड पर दोनों तरह कई तरीके रंग-बिरंगे फूलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। यहां हरी घास लगाकर ग्रीनबेल्ट की सुंदरता को बढ़ाया जा रहा है। रोड के दोनों तरफ पौधों की छंटाई कराई जा रही है।
इसके बाद अब लाइटों के उजाले से पूरी रोड रोशनी से जगमग हो जाएगी। ब्लाॅक से लगते पार्क में अंदर व बाहर की तरफ टाइलें लगाई जा रही हैं जिससे पार्क की सुंदरता बढ़ जाएगी। ब्लाॅक के पार्क में म्यूजिक सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें सुबह सैर करने वाले लोगों को भजन व देश भक्ति के गीत सुनने को मिलेंगे। सड़क के दोनों तरफ जो टाइल लगी हुई थी, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है।
ब्लाॅक के प्रधान जगदीश सिंह नैन व अधिवक्ता शिवदत्त वशिष्ठ ने कहा कि इससे पहले भी ब्लाक में चार मेन गेट को बनवाया जा चुका है। यहां पुरानी जर्जर पानी की टंकी को तुड़वाया जा चुका है। सेक्टरों में जगह-जगह साइन बोर्ड लगवाए हैं ताकि बाहरी व्यक्ति आसानी से पते पर पहुंच सकें।
स्थानीय निवासी इंजीनियर अनूप वशिष्ठ ने बताया कि ब्लाक के गेटों के ऊपर देशभक्ति के गीत व स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें लगी हुई हैं। आगे भी इसी तरह के और भी काम ब्लाक में कराए जाएंगे।
