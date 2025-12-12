Delhi Blast: अल फलाह से NIA ने हिरासत में लिया एक और डॉक्टर, डाॅ. शाहीन को भी यूनिवर्सिटी लाया गया

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए की टीम ने एक और डाॅक्टर को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार यह डाॅ. मुजम्मिल और डाॅ. शाहीन के संपर्क में था।

उसे पूछताछ के लिए एनआईए अपने साथ ले गई। सूत्रों के अनुसार पूछताछ पूरी होने के बाद तय किया जाएगा कि उसे छोड़ा जाएगा या फिर गिरफ्तार किया जाएगा।

इससे पहले एनआईए की दूसरी टीम डाॅ. शाहीन को दोबारा यूनिवर्सिटी लेकर गई। इस बार टीम उससे सीधे उसके कमरे पर ले गई। बाद में उसे प्रशासनिक ब्लाॅक सहित अन्य कई जगह ले जाकर पूछताछ की गई।

पूछताछ में कई डाॅक्टर, फैकल्टी स्टाफ सहित छात्रों को भी शामिल किया गया था। दरअसल मुजम्मिल और शाहीन रिमांड के दौरान जो जानकारी दे रहे हैं, एनआईए उस जानकारी को पुख्ता कर रही है कि वह सच बोल रहे हैं या झूठ। इसलिए टीम आतंकियों को बार-बार यूनिवर्सिटी लाकर आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करती है।