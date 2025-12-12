Language
    Delhi Blast: अल फलाह से NIA ने हिरासत में लिया एक और डॉक्टर, डाॅ. शाहीन को भी यूनिवर्सिटी लाया गया

    By Parveen Kaushik Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:13 PM (IST)

    हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए ने छापेमारी की। इस दौरान एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को यूनिवर्स ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए की टीम ने एक और डाॅक्टर को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार यह डाॅ. मुजम्मिल और डाॅ. शाहीन के संपर्क में था।

    उसे पूछताछ के लिए एनआईए अपने साथ ले गई। सूत्रों के अनुसार पूछताछ पूरी होने के बाद तय किया जाएगा कि उसे छोड़ा जाएगा या फिर गिरफ्तार किया जाएगा।

    इससे पहले एनआईए की दूसरी टीम डाॅ. शाहीन को दोबारा यूनिवर्सिटी लेकर गई। इस बार टीम उससे सीधे उसके कमरे पर ले गई। बाद में उसे प्रशासनिक ब्लाॅक सहित अन्य कई जगह ले जाकर पूछताछ की गई।

    पूछताछ में कई डाॅक्टर, फैकल्टी स्टाफ सहित छात्रों को भी शामिल किया गया था। दरअसल मुजम्मिल और शाहीन रिमांड के दौरान जो जानकारी दे रहे हैं, एनआईए उस जानकारी को पुख्ता कर रही है कि वह सच बोल रहे हैं या झूठ। इसलिए टीम आतंकियों को बार-बार यूनिवर्सिटी लाकर आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करती है।

    एनआईए की दो गाड़ियां यूनिवर्सिटी आई थीं। उस समय छात्र बाहर परिसर में टहल रहे थे। गाड़ियों को देखकर छात्र अपने कमरों में चले गए। टीम तीन घंटे तक यूनिवर्सिटी में रही और जरूरी पूछताछ कर वापस चली गई।

    एनआईए को अभी भी शक है कि आतंकियों का माॅड्यूल काम कर रहा है। यानी इनके मददगार यूनिवर्सिटी व आसपास के गांव में मौजूद हैं। जो इस समय साइलेंट हो गए हैं। इसलिए एनआईए पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहती है। इसलिए कड़ी से कड़ी जोड़कर आरोपियों तक पहुंचा जा रहा है।

    एनआईटी के एक शवदाह गृह में शुक्रवार को करीब 20 कश्मीरी होने की सूचना मिलते ही थाना पुलिस पहुंच गई। पता चला कि यह हर साल तीन महीने की अवधि के लिए यहां पेड़ों की छंटाई के लिए आते हैं। पुलिस ने इनके सत्यापन होने की बात कही।

