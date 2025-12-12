Delhi Blast: डाॅ. मल्ला का Voice Sample किया रिकॉर्ड, 3 डॉक्टर और मौलवी 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला बम धमाका मामले में गिरफ्तार तीन डाॅक्टरों और एक मौलवी को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एनआईए ने चारो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लाल किला बम धमाका मामले में गिरफ्तार आरोपी तीन डाॅक्टरों और एक मौलवी को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जिन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया हैं, उनमें डाॅ. मुजम्मिल गनई, डाॅ. अदील अहमद राथर, डाॅ. शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद वागे शामिल हैं।
चारों को आठ दिसंबर को चार दिन की एनआईए कस्टडी मिली थी, जिसकी अवधि खत्म होने पर शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया।
मामले में एक अन्य आरोपी डाॅ. बिलाल नसीर मल्ला को भी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसका वायस सैंपल (आवाज का नमूना) अधिकृत किया गया। डाॅ. बिलाल को एनआईए ने नौ दिसंबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। वह इस मामले में आठवां आरोपी है।
एनआईए के अनुसार, डाॅ. बिलाल ने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी को छिपने में मदद की थी और सुबूत नष्ट करने में भी भूमिका निभाई थी। उमर वही व्यक्ति था जो विस्फोटक से भरी कार को चला रहा था और बम धमाके में उसकी मौत हो गई।
