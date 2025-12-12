Language
    सिर्फ चोरी करने उत्तराखंड से आता था दिल्ली, दिन में रेकी-रात में सेंध; अब पुलिस ने दबोचा

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:32 PM (IST)

    साउथ-वेस्ट जिले के पालम विलेज थाने की पुलिस टीम ने रेकी किंग नाम के एक चोर को गिरफ्तार किया है, जो दिन में रेकी कर रात में चोरी करता था। आरोपी की पहचा ...और पढ़ें

    साउथ-वेस्ट जिले के पालम विलेज थाने की पुलिस टीम ने रेकी किंग नाम के एक चोर को गिरफ्तार किया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, वेस्ट दिल्ली। साउथ-वेस्ट जिले के पालम विलेज थाने की एक पुलिस टीम ने एक बदनाम चोर को गिरफ्तार किया है, जो खुद को रेकी किंग कहता था और इलाके में चोरी और सेंधमारी करता था। यह चोर अपने काम करने के तरीके के लिए जाना जाता था, जिसमें दिन में इलाकों की रेकी करना और फिर रात में असुरक्षित घरों से चोरी करना शामिल था।

    गिरफ्तार आरोपी की पहचान बृजपाल उर्फ राजू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का एक मोबाइल फोन और ₹8,690 कैश बरामद किया है। आरोपी पहले भी चोरी के दो मामलों में शामिल रहा है।

    DCP साउथ-वेस्ट अमित गोयल ने बताया कि चोरी रोकने के लिए स्पेशल पेट्रोलिंग की जा रही थी। यह चोर अक्सर उत्तराखंड से दिल्ली में चोरी करने आता था। पालम विलेज थाने ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए स्पेशल पेट्रोलिंग और रात में निगरानी बढ़ा दी थी।

    9 दिसंबर को पेट्रोलिंग के दौरान, पुलिस टीम ने बृजपाल नाम के एक आदमी को इलाके में संदिग्ध तरीके से घूमते हुए देखा। उसके व्यवहार और दिन में इलाके में उसकी मौजूदगी ने पुलिस को शक में डाल दिया। पूछताछ और तलाशी के बाद, उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन और ₹8,690 कैश मिले। आगे जांच करने पर पता चला कि मोबाइल फ़ोन चोरी का था। आगे की जांच में पता चला कि बरामद कैश भी चोरी का था।

    इसके बाद, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी से दो केस सॉल्व हुए हैं। पुलिस आरोपी से उसके दूसरे क्राइम के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है।