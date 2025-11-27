Language
    NIA जांच में खुलासा: कश्मीरी फलों के बहाने विस्फोटक इकट्ठा करने की थी प्लानिंग, यह थी आतंकी मुजम्मिल की शातिर योजना

    By Deepak Pandey Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:03 PM (IST)

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकी मुजम्मिल कश्मीरी फलों के व्यापार की आड़ में विस्फोटक सामग्री इकट्ठा करने की साजिश रच रहा था। उसका मकसद फलों के व्यापार के नाम पर विस्फोटकों का भंडारण करना था। एनआईए की जांच टीम अभी इस मामले की और पर्तें उधेड़ने में लगी हुई है।

    सफेदपोश आतंकी मुजम्मल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहते हुए बनाई थीं षड्यंत्र की कई योजनाएं।

    दीपक पांडेय, फरीदाबाद। दिल्ली ब्लास्ट मामले में शामिल सफेदपोश आतंकी डाॅ. मुजम्मिल ने धौज और फतेहपुर तगा के अलावा मुस्लिम बाहुल्य खोरी जमालपुर में भी अपना ठिकाना बनाया था। इस गांव में मुजम्मिल ने पूर्व सरपंच जुंबा का मकान किराए पर लिया था।

    उसने मकान लेते समय कहा था कि वह कश्मीरी फलों का व्यापार करना चाहता है। मुजम्मिल ने सरपंच को बताया था कि कश्मीरी सेब और अखरोट की यहां पर काफी मांग है। उसकी वहां के आढ़तियों से अच्छी जानकारी है। इसलिए सीधा यहां के बाजारों में कश्मीरी सेब भी सप्लाई की जा सकती है। उसको फल रखने के लिए मकान की जरूरत हैं।

    तीन महीने बाद खाली किया कमरा

    सूत्रों के अनुसार, इन्हीं फलों की आड़ में वह विस्फोटक पदार्थ का भंडारण करना चाहता था। हालांकि, तीन महीने बाद ही मकान को मुजम्मिल ने खाली कर दिया। इसके साथ ही डाॅ. मुजम्मिल और शाहीन की निकाह की बात भी सामने आई हैं। दोनों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित मस्जिद में ही निकाह किया था। दैनिक जागरण ने इस बात को पहले ही यूनिवर्सिटी छात्रों के हवाले से उजागर कर दिया था कि दोनों काफी नजदीकी मित्र थे। अब एनआईए द्वारा पूछताछ में मुजम्मिल ने शाहीद के साथ अपनी शादी की बात को कबूल भी लिया।

    धीरे-धीरे आपस में दोनों की बातचीत होने लगी

    पूर्व सरपंच जुंबा की मुलाकात भी मुजम्मिल से अल फलाह अस्पताल में हुई थी। सरपंच अपने भतीजे का इलाज कराने के लिए अस्पताल गया था। उनका भतीजा कैंसर की बीमारी से जूझ रहा था। इस दौरान मुजम्मिल ने जुंबा से संपर्क बढ़ाया। बीमारी में हरसंभव मदद करने का भी भरोसा दिलाया। इसके बाद धीरे-धीरे आपस में दोनों की बातचीत होने लगी। मुजम्मिल ने पूर्व सरपंच को बताया कि वह कश्मीरी फलों का काम करना चाहता है।

     अप्रैल से जुलाई के बीच में कई बार गया

    कश्मीरी सेब और अखरोट की यहां के बाजारों में काफी मांग है। फलों का गोदाम बनाने के लिए उसको किराए पर मकान की जरूरत हैं। जुंबा ने आठ हजार रुपए प्रतिमाह पर मकान को किराए पर दे दिया। इस मकान में एक बेडरूम, रसोई और बाथरूम शामिल था। मकान में मुजम्मिल डाॅ. शाहीन के साथ भी अप्रैल से जुलाई के बीच में कई बार आया था। फिर जुलाई के बाद उसने मकान खाली कर दिया।

    मस्जिद में मुजम्मिल से की थी शाहीद ने निकाह

    सूत्रों के अनुसार आतंकी डाक्टर मुजम्मिल ने शाहीद से यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित मस्जिद में निकाह किया था। इस दौरान दोनों के करीबी मौजूद रहे थे। इस शादी को लेकर सार्वजनिक रूप से दोनों ने कभी भी उजागर नहीं किया

    नेहरू ग्राउंड स्थित दुकान पर खंगाला रिकाॅर्ड

    एनआइए की टीम ने बृहस्पतिवार शाम को नेहरू ग्राउंड स्थित केमिकल बेचने वाली दुकान पर जाकर रिकाॅर्ड को खंगाला। सूत्रों के अनुसार, इसी दुकान से मुजम्मिल ने विस्फोटक तैयार करने के लिए केमिकल खरीदा था। दुकान की ओर से यूनिवर्सिटी और काॅलेजों में केमिकल सप्लाई किया जाता है। दुकान मालिक ने बताया कि उनके पास हर माह का रिकाॅर्ड है।

