Delhi Blast: गर्लफ्रेंड नहीं, आतंकी मुजम्मिल की पत्नी है डॉ. शाहीन; इस मस्जिद में हुआ था निकाह
दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में नया खुलासा हुआ है। डॉ. शाहीन, आतंकी मुजम्मिल की पत्नी है, गर्लफ्रेंड नहीं। उनका निकाह अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में हुआ था। मुजम्मिल पहले आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद से जुड़ा था। 2022 में श्रीनगर में आतंकियों की एक बैठक हुई, जहां से इस पूरे मॉड्यूल की शुरुआत हुई। मुजम्मिल ने यूनिवर्सिटी को आतंकी गतिविधियों का केंद्र बनाया था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास हुए आतंकी विस्फोट को लेकर अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। अब आतंकी मुजम्मिल को लेकर एक हैरान करने वाला सच सामने आया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. शाहीन मुजम्मिल अहमद गनई की गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि उसकी पत्नी है। मुजम्मिल ने कथित तौर पर दावा किया कि वे एक कपल थे और सितंबर 2023 में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में उनका 'निकाह' हुआ था। शरिया कानून के मुताबिक, निकाह के लिए 5,000-6,000 रुपये के 'मेहर' पर सहमति बनी थी।
फरवरी 2022 में श्रीनगर में आतंकियों ने की थी बैठक
उमर व अदील पहले से एक-दूसरे को जानते थे, क्योंकि अदील, उमर का जूनियर था। मुजम्मिल, डॉ. शाहीन से प्यार करता था। मुजम्मिल की मुलाकात शाहीन से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। मुजम्मिल व मुफ्ती इरफान की पहली मुलाकात जम्मू-कश्मीर में एक बुजुर्ग महिला का इलाज करने के दौरान एक घर में हुई थी। मुफ्ती इरफान आतंकी संगठन अंसार उल हिंद के एक आतंकी हाफिज त्रात्रे के साथ पहले से जुड़ा था।
2021 में त्रात्रे के मुठभेड़ में मारे जाने पर मुजम्मिल ने 2021 में अंसार गजवत उल हिंद आतंकी संगठन ज्वॉइन कर लिया था। 2022 में यह आतंकी संगठन निष्क्रिय हो गया था। जिसके बाद पहली बार पांचों ने फरवरी 2022 में श्रीनगर में बैठक की थी। वहीं से इस डॉ. मॉड्यूल का पहला चैप्टर शुरू हुआ था।
विस्फोटक तैयार था, बस इसकी बड़ी खेप जम्मू-कश्मीर पहुंचानी बाकी थी, इसके बाद वहां सुरक्षाबलों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाता। डॉ. मुजम्मिल लेकिन इससे पहले हमारे तीन साथी जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पकड़ लिए और इनके माध्यम से मुझ तक पुलिस पहुंचने से सारा प्लान फेल हो गया। कुछ इस तरह के राज उगले हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी गतिविधियां संचालित करते पकड़े गए डॉ. मुजम्मिल ने।
सोमवार रात एनआईए की टीम आतंकी को यूनिवर्सिटी लेकर आई थी। डॉ. मुजम्मिल यहां कई साल से रह रहा था। इसी जगह को उसने आतंकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाया हुआ था।
