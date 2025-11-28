अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉ. शाहीन के करीबियों से कई घंटे पूछताछ, मुजम्मिल के तीन बेडरूम वाले घर भी पहुंची NIA

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआईए की टीम गुरुवार रात को डॉ. शाहीन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। यूनिवर्सिटी में शाहीन के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की। इसके बाद टीम शाहीन को खोरी जमालपुर गांव भी लेकर गई, जहां पर वह डॉक्टर मुजम्मिल से निकाह के बाद तीन बेडरूम वाले मकान में रही थी।

यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भूपेंद्र कौर से भी शाहीन के सामने पूछताछ हुई। करीब चार घंटे तक शाहीन को और भी कई जगह ले जाया गया। इसके बाद टीम शाहीन को वापस दिल्ली ले आई। शाहीन पर देश विरोधी गतिविधियों के मामले में शाहीन पर टेरर मॉड्यूल खड़ा करने का आरोप है।

मुजम्मिल ने यहां भी बनाया था ठिकाना दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के आरोपी आतंकी डॉ. मुजम्मिल ने धौज और फतेहपुर तगा के अलावा मुस्लिम बहुल खोरी जमालपुर में भी ठिकाना बनाया था। इसके लिए उसने पूर्व सरपंच जुंबा का मकान किराये पर लिया था।

मुजम्मिल ने खुद को कश्मीरी सेब का व्यापारी बताया था, सरपंच से उसने कहा था कि उसको सेब रखने के लिए मकान की जरूरत है। पूर्व सरपंच जुंबा की मुलाकात मुजम्मिल से अल फलाह अस्पताल में हुई थी। वह भतीजे के इलाज के लिए अस्पताल गया था। उसका भतीजा कैंसर से जूझ रहा था। इस दौरान मुजम्मिल ने जुंबा से संपर्क बढ़ाया।